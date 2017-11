¿Has escuchado sobre la cirugía ortognática?

info@dentalstudiospa.com

La cirugía ortognática, del griego ortho, (recto) y gnathos (mandíbula), consiste en la intervención quirúrgica que se encarga de corregir las deformidades dentocráneomandibulares, para lograr un equilibrio en armonía entre los rasgos faciales y la oclusión del paciente.

Los especialistas que intervienen son el ortodoncista y el cirujano maxilofacial. En una primera etapa, prequirúrgico (antes de la cirugía) el ortodoncista realiza una descompensación a la mordida colocando los dientes en una posición estable. Una vez finalizada la ortodoncia y ajustado a los estudios complementarios, el cirujano determina si la cirugía (etapa quirúrgica) será bimaxilar, monomaxilar (si se deberán mover los dos maxilares o un maxilar) o qué otro tipo de cirugía. En la etapa postquirúrgica (después de la cirugía) el ortodoncista realiza ajustes necesarios para mantener y conseguir la estabilidad y la oclusión en la mordida.

La cirugía ortognática tiene soluciones para distintas situación, maloclusiones dentales que con la ortodoncia convencional no se pueden resolver, tratamiento de las asimetrías de la cara, también para tratar la apnea del sueño. En algunos casos si el paciente tiene algún deseo de cambiar algo en su rostro se puede evaluar dentro de lo posible para dar solución.

Una pregunta frecuente que se realizan los pacientes: ¿soy muy joven para esta cirugía? o ¿soy muy viejo para esta cirugía? La mayoría de los pacientes que se realizan este tipo de cirugía están entre las edades de 18 a 60 años, no hay una edad máxima pero sí mínima en pacientes jóvenes que aun no han llegado al pico de crecimiento (punto más alto del desarrollo) no se realizan cirugías. Los beneficios que ofrece son: corrección de la mal oclusión, una mejor visibilidad estética entre las que podemos mencionar: (corrección de la forma de la boca, corrección de la forma de la nariz, corrección del mentón). Para concluir, es muy importante contar con especialistas con una actitud quirúrgica adecuada, que esté bien entrenado y que tenga una buena coordinación con el ortodoncista, esto será vital para el éxito del tratamiento.

Dra. Tanisha Cornielle

Especialista en Cirugía Bucomaxilofacial

Dr. Héctor Zorrilla Beras

Especialista en Cirugía

Bucomaxilofacial