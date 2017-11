Horóscopo para este mes

Walter Mercado

Santo Domingo

Noviembre, su nombre se deriva del latín ‘novem’ que significa nueve, en el antiguo calendario juliano. En muchas culturas alrededor del mundo es en el mes de noviembre en que se celebran dos festivales importantes como el Día de Todos los Santos.

Aries

20 de marzo - 19 de abril

Mes para asegurar y organizar todas tus pertenencias. Cuida tus tesoros de quienes les gusta tomar lo ajeno. Toma todas las medidas necesarias para que nada de lo que te gusta y tiene valor para ti te falte. Confía solo en quien ha confiado en ti. Busca la compañía de esa persona que te comprende y con quien siempre la pasas súper bien. Tu corazón, aunque no lo quieras aceptar, ya tiene un nombre nuevo por quien late y se emociona. Ríndete al amor y disfrutarás una de las mejores etapas de tu vida. Habrá personas muy importantes e influyentes que te buscarán y desearán laborar junto a ti, gracias a tus grandes talentos. Te darás a conocer en tu país como en el extranjero. Gozarás de buena salud y de mucha energía para cumplir con contratos u otros compromisos.

Números de suerte: 6, 40, 37, 18

TAURO

19 de abril - 20 de mayo

La luna llena del día 4 es en tu signo y te pondrá más inestable emocionalmente. Controla tu carácter explosivo. Llora si quieres llorar, pero no descargues tus frustraciones con los demás. Venus, en tu casa de uniones y de matrimonio, te trae amor, mucho amor y buenas relaciones para ti. Todo problema o desacuerdo se resuelve. Te unes más a tu pareja afectiva como de negocios. Momento perfecto para reinventar y redefinir tu relación. Si estás soltero, date a conocer, sal, diviértete, conquista el corazón de la persona que más te gusta. Heridas del alma, del corazón, te lastiman y te llevan a buscar ayuda divina. Dinero te llega por asociaciones de negocios o por ingresos de tu pareja. Estarás indestructible. No te vayas a los extremos y quemes tu vela por ambos lados. Practica el silencio. Tu vida tendrá más color o acción junto a tus amistades. Compartirás con ellos en deportes y en reuniones sociales. Tus finanzas avanzarán después del 23, verás progreso en tu actividad monetaria.

Números de suerte: 31, 29, 4, 37

GÉMINIS

20 de mayo - 20 de junio

Deja el pasado atrás porque son momentos que no puedes volver a vivir, y menos los podrás cambiar. Lo que pasó, pasó. Lo que importa es el ahora. Es el único momento en que puedes tener control y tomar decisiones. Pide ayuda o consejo. Aprende de los demás. Trata de descansar y buscar actividades pasivas durante el mes. Surge una nueva manera de ver la vida para ti. Te unificas más a lo espiritual. A partir de hoy, amarás de corazón e incondicionalmente. Estarás positivo y muy dado a servir, ayudar a los demás, a visualizar solo cosas hermosas para tu futuro. Te sentirás más cerca de Dios y protegido por sus bendiciones. Tu salud mejora notablemente. El deseo de ayudar, de servir te llevará a participar en actividades comunitarias. Todo el bien que hagas se te devuelve abriéndote puertas hacia ese trabajo u oportunidad que tanto has estado esperando.

Números de suerte: 4, 29, 20, 1

CÁNCER

21 de junio - 21 de julio

Parece que tus amigos están alejados o distanciados de ti. Esto será temporal. Cuentas con seres que te quieren mucho y que están incondicionalmente para ti siempre. La luna llena que abre el mes de noviembre, trae cambios de humor en todos nosotros. A partir del día 7, gozarás de estar de rumba y de salir a divertirte como siempre. Las aguas vuelven a su lugar. Conflictos y malos entendidos serán aclarados. Es importante que pongas reglas y disciplina a tus hijos, si los tienes. También tienes que ser constante con tus metas. Se impone hacer dieta y mucho ejercicio. El amor te ronda en tu centro laboral. En el plano personal e íntimo, llegó el momento de reconciliarse con familiares y amigos que han sido heridos por ti en el pasado. El perdonar se impone. Reinará la armonía entre tus seres queridos y tu conciencia estará tranquila. El amor, el romance y la pasión no faltarán.

Números de suerte: 34, 32, 7, 31

LEO

22 de julio - 21 de agosto

Controla tu carácter inflexible y trata de ser más comprensivo con tus compañeros y contigo mismo. Maestros, padres, jefes o personas de autoridad te ponen a prueba ante situaciones que requieren acción rápida y asertiva. Controla tus gastos. Ahorra. Se acerca una fecha muy importante para ti y deseas estar con tus seres queridos. Venus, en el signo de Escorpio, te unirá a hijos o niños muy especiales para ti. El romance y la diversión estarán junto a tus seres queridos y pareja. Tu felicidad y paz interior será el imán que atraiga solo cosas buenas y positivas para ti. Evita juntarte con gente retrógrada o pesimista. Sigue tu intuición en todo. Únete más que nunca a tus hijos, sobrinos o a otros niños. Dales amor, cariño y en especial mucha atención. Si no tienes hijos, esta influencia cae directamente en tus conquistas amorosas. Aparecen personas que despiertan pasiones, pero no abren corazones. Disfrutas de momentos placenteros, de nuevas amistades, pero sin llegar a nada serio o concreto.

Números de suerte: 8, 33, 27, 5

VIRGO

22 de agosto - 21 de septiembre

El orgullo es tu peor enemigo. Sede ante lo que puedas ceder y lograrás más que haciendo la guerra. Buenas noticias llegan a ti. El romance renace en tu vida. Tu corazón está enamorado. Momento perfecto para cambiar de casa o cambiar muebles, pintar, redecorar, en fin, darle nueva vida a tu entorno. Venus embellece tu vida, tu hogar y tu familia. Te baña con aguas de optimismo y de mucho amor. Aprecias el trabajar para los tuyos y por el futuro de todos los que componen tu familia. La comunicación entre hermanos se fortalece como nunca antes. Un viaje corto se avecina. Cambios llegan a tu vida. Una mudanza, remodelación o nueva decoración de tu vivienda será el nuevo comienzo de una nueva vida. La familia puede crecer con la llegada de un o varios bebés. No te olvides de prestar especial atención a tu trabajo o profesión. En nuestro mundo están sucediendo grandes cambios que tocan de cerca tu frente laboral. Entrega lo mejor de ti, da el máximo y serás recompensado.

Números de suerte: 6, 30, 16, 24

LIBRA

22 de septiembre - 22 de octubre

Estarás como agua para chocolate; muy sentimental, tierno y emotivo. Serás un manojo de sentimientos. Es necesario que abras los ojos a la realidad para que no sufras en vano. Tienes todo para ser feliz. No lo eches a perder con pensamientos negativos. Mercurio te abre las puertas hacia una mejor comunicación en negocios, estudios o trabajo. Te facilita el negociar y hacer buenos contratos. Momento perfecto para tocar nuevas puertas y ascender a mejores posiciones. Ganas dinero porque estás bien relacionado y tus conexiones te ayudan a sobresalir financieramente. El amor te ronda en tu vecindario. Si estás unido, existirá una fuerte tentación que llega a ti inesperadamente. La energía planetaria anuncia cambios en tu manera de pensar y de sentir y hará que veas las cosas de otra manera. No presiones nada y deja que todo ocurra como tiene que ser y en completo Orden Divino. Saldrás muy beneficiado de todos estos cambios si lo manejas con mucha inteligencia.

Números de suerte: 4, 38, 11, 21

ESCORPIO

24 de octubre - 22 de noviembre

Algunas personas harán cosas que podrían irritarte y sacarte de control. Practica la buena comunicación y evita enfrentamientos, al menos hasta el día 7, ya que Venus te visitará y todo mejorará. Entre tanto, disfruta de los cariños y detalles de los que te quieren mucho. Mercurio vuelve a darte la confianza en ti mismo. Serás la voz del éxito y de las buenas noticias. Todo lo que digas será a tu favor o a favor de lo que hasta ahora has estado defendiendo. Momento perfecto para concretar negocios o llegar acuerdos legales. Toda inversión en obras de arte, cultura, música y belleza estará bien espectada. Dale punto final a todo lo que te deprimió y te consumió. Se acabó el sufrimiento. Ya no serás más víctima de nada ni de nadie. Tendrás el valor y la determinación para lograr aparentes imposibles. Te sentirás más maduro, confiado y seguro de lo que quieres en tu vida y para tu futuro. Haz todo sin prisa, pensando y analizando las cosas con mucho cuidado y poco a poco lograrás todos tus objetivos.

Números de suerte: 4, 22, 17, 21

SAGITARIO

21 de noviembre - 20 de diciembre

Tu corazón se vuelve muy dulce, comprensivo y emotivo. Acontecimientos mundiales, de la comunidad y familiares sacuden tu ser. Para mejorar tu entorno, todo lo que hagas hazlo con amor y por tu bien y el de los demás. Limpia karmas pasados obrando con amor. Tus encantos naturales se destacan a partir del día 21 para conquistar el mundo. Si deseas someterte a tratamientos de belleza, cirugía, cambiar de imagen y de guardarropa, este es el momento. El amor lo encuentras en un viaje o, en una aventura riesgosa. Si estás unido, la pasión renace porque estarás más atractivo que nunca. Los sagitarianos lucirán hermosos, con una hermosa vibración. Cautivan corazones, escalan metas que parecían muy difíciles o imposibles. El mundo se abre a sus pies. La salud, las finanzas y el amor se fortalecen con toda esta energía planetaria sobre ti. Te sentirás más satisfecho contigo mismo.

Números de la suerte: 5, 38, 22, 18

CAPRICORNIO

21 de diciembre - 18 de enero

Así como todo se complica, milagrosamente todo se aclara. Amigos, familia o compañeros, estarán unidos para celebrar momentos muy lindos. El amor reina a tu alrededor. Nada te afectará. Cuida el dinero ahorrado. Un golpe de suerte está por llegar a ti. Personas del pasado reaparecen. Lo que no fue, ahora puede ser. Un viejo amor trata nuevamente de conquistar tu corazón herido. La soledad se aleja de ti, como también el pesimismo. El destino te tiene preparado solo cosas buenas. Todo lo bueno que hiciste en el pasado, ahora se te devuelve en bendiciones para ti. El miedo y el pesimismo, bórralos de tu mente. Decide ser feliz día a día. Dedícate tiempo para descansar, meditar, orar o hacer yoga. Comunícate con tu ser interior y mímalo. Tendrás que reponer energías gastadas en toda esta actividad tan productiva que viene para ti este mes, Capricornio. Dinero no te faltará porque te llega de tus socios.

Números de la suerte: 9, 19, 22, 6

ACUARIO

19 de enero - 17 de febrero

Llegó el momento de pensar en mudarte de escuela, abrir una cuenta en el banco y pensar en lo que quieres hacer en el futuro. Si te gusta ser independiente y libre, tienes que prepararte bien. Estudia, trabaja y atiende tus responsabilidades. En tu grupo de amistades estás causando conmoción. Tienes a todos revueltos. Entender a un ser tan inusual y único como tú no es fácil. Y es esa forma de ser tan particular lo que hace que conquistes corazones. Venus te devuelve el amor de quien ahora es tu amigo o amiga. Mercurio te lleva a mejorar tus cualidades como estudiante o empleado. Comienzas un periodo muy beneficioso para ti. Todo lo que te está dando vueltas en tu cabeza y todas esas ideas van tomando forma concreta poco a poco. Toma conciencia del puesto que ocupas en tu trabajo o profesión y destácate en lo tuyo. Brillarás con luz propia si te dedicas a esforzarte en la labor que sólo a ti te corresponde realizar. Después del día 23, podrás tomar una decisión más firme en cuanto a tu futuro profesional.

Números de suerte: 4, 33, 26,18

PISCIS

18 de febrero - 19 de marzo

Mes para expresar cariño, para comunicarte con tus hermanos o allegados. Visita a un envejeciente, a un paciente en un hospital, hay alguien muy solo que necesita verte y que le dediques un poco de tu tiempo. Regala amor y recibirás muchas bendiciones para ti. Toda la guerra y las batallas que se han estado lidiando en tu centro laboral llegan a su fin. A partir de ahora todo será mejor. Todo cambio traerá gloria y buenos beneficios para ti y para todos tus compañeros. La armonía reina como también la estabilidad. Mercurio aporta luz para tomar buenas decisiones. Sigue los consejos de los expertos. Confía en quienes han triunfado. Las actividades sociales y tu vida amorosa se encuentran a un ritmo acelerado. Un hijo, un familiar o un gran amigo te llena de orgullo y felicidad. Constantemente te llaman, te solicitan y te necesitan porque quieren aprender de ti, te admiran por tu talento y habilidades especiales que posees. Asistirás a actividades elegantes y harás grandes contactos con personas importantes. Suerte.

Números de la suerte: 4, 23, 17, 29

ASPECTOS ASTROLÓGICOS

Las fechas y celebraciones

No te olvides de los Santos que se

honran en el mes de noviembre:

• Noviembre 1, día de todos los Santos.

• Noviembre 2, día de los Muertos

• San Martín de Porres. Color

blanco. Pide por tu prosperidad,

salud y amor. Es el patrón de los

pobres.

• Noviembre 11, San Martín de

Tours. Colores rojo y blanco.

Pide protección contra el mal

para tu hogar, negocio o trabajo.

• Noviembre 15, Santa Francisca

Javier Cabrini. Color blanco. Pide

por los pobres y los necesitados.

• Noviembre 20, día Internacional del Niño.

• Noviembre 22, Santa Cecilia.

Colores verde y blanco. Pide por

el éxito en lo que desees.

• Noviembre 22, día de Acción de Gracias.

• Noviembre 25, Santa Catalina

de Alejandría. Colores amarillo y

blanco. Pide para el amor, fertilidad,

confianza entre la pareja y

para eliminar los celos en tu relación

amorosa.

• Noviembre 27, Nuestra Sra.

de la Medalla Milagrosa. Color

azul y blanco. Pide por la salud

y la protección en lo que necesites.

Para el mes de noviembre:

El color de suerte es el burgandy,

negro o púrpura.

La piedra de suerte es la Turquesa

o el Topacio.

La flor del mes Crisantemos

Ángel del mes: Barkiel (Iluminación

de Dios)

Aspectos importantes para este mes

•Luna Llena el día 7 en el signo de Tauro.

• Mercurio visita el signo de Sagitario el día 5.

• Venus cambia al signo de Escorpio el día 7.

• Luna nueva en el signo de Sagitario el día 18.

• El Sol cambia al signo de Sagitario el día 23.