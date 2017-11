Lavinia Del Villar

Tengo el patriotismo “revoltiao”, se me sale del pecho mi legado histórico y me siento más dominicana que nunca. ¿Qué me pasa?... No sé si será producto de la Marcha Verde en Mao, de la conversación acerca de la Constitución que, con motivo del aniversario de su promulgación sostuve con mis alumnos, o del recuerdo de Mamá Tingó, luchadora y defensora de la clase agraria empobrecida. La verdad es que escuchar el Himno Nacional en toda la extensión de sus 6 estrofas estremece de forma muy particular mi corazón y me transporta hacia aquellos valientes que forjaron nuestra patria y nos legaron la nacionalidad. Repito en mi mente y quiero creer que: “Quisqueya la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá”, pero pensando y analizando la sociedad actual no me siento segura de que esto pueda darse, por eso quiero quedarme con el respeto que le debo a todos esos valientes, comenzando por Duarte y terminando con Fernández Domínguez , que hicieron de la defensa de este país su norte, y entregaron vida y gloria a la defensa de nuestra identidad. Medito… y de momento hago el compromiso de llevar esperanza, fortaleza y seguridad a la nueva generación que se levanta, de ser fuente de luz para esa juventud que necesita entender el camino, de neutralizar, atenuar y transformar patrones negativos por pensamientos constructivos y gozosos, porque simplemente, acabo de entender que la única salida es redirigir y repulir las conciencias ciudadanas para conseguir eternizar nuestra consigna de “Dios, Patria y Libertad”.