Juan F. Puello Herrera

“Quien no lleve su cruz detrás de mí no puede ser discípulo mío”. Esto equivale a renunciar a todo lo que se tiene para ser un discípulo de Jesús. Además, a cargar con la cruz que nos toca, que no supone un peso adicional a las dificultades propias de la vida, sino un estilo de vivir lo cotidiano siguiendo las huellas de Jesús.