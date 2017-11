Festival Presidente 2017

Xiomarita Pérez

Nunca he asistido al Festival de Música Latina que organiza y auspicia la Cervecería Nacional Dominicana, con su producto marca país Cerveza Presidente, pero tengo que decirles que las redes se encargaron de mantenerme informada, animada, alerta y lo disfruté a plenitud desde mi hogar por Instagram, Facebook y Twiter. Esta empresa siempre se encarga de apoyar no solamente la música latina sino a los exponentes dominicanos, incluyendo los urbanos. Es un espectáculo para el pueblo, que disfrutamos y es tan diverso que todo el mundo quiere ir, no importa edad ni condición social, para escuchar la música de su preferencia, es decir “Diversidad sin perder la identidad”, mi eslogan. Vi en tarima a la Vieja Fefa, a Milly Quezada, Maridalia Hernández, Johnny Ventura, Juan Luis Guerra, Mozart La Para, El Mayor, Mark B, Carlos Vives, Justin Timberlake, Enrique Iglesias, Marc Anthony, Maluma, los puertorriqueños Ozuna, Bad Bunny y Bryant Myers, Alfa. También, El Lápiz, Gabriel, Revolución Salsera, Chiquito Team Band, Nicky Jam, Wisin y Zion&Lenox, Farruko, J Balvin, Anthony Santos y Juliana. Todos estos artistas de diferentes generaciones pusieron a bailar al público los variados géneros musicales como el merengue típico y popular, salsa, música urbana, bachata, entre otros. Es importante destacar que aunque algunas personas criticaron el evento, como siempre sucede, porque no son capaces de elogiar lo nuestro, la organización y la producción fue buena, hubo seguridad y muy buena repercusión internacional. Este año contó con una novedad que fue la introducción del Food Truck Extravaganza, con un concepto culinario muy en boga en nuestro país, que para esta ocasión se esmeró con alimentos exclusivos inspirados en el Festival y en la cerveza Presidente. Este año contó con áreas de esparcimiento y por lo menos sé de una compañía que tenía reservado un espacio para sus unidades de taxis, como manera de facilitar el desplazamiento de los asistentes. Desde que este Festival inició en el año 1997 se convirtió en un referente de la buena música latinoamericana y sus principales intérpretes. Realmente, este Festival nos coloca al nivel de los grandes espectáculos internacionales y deberíamos llenarnos de orgullo. Cabe destacar que para ser un evento de tres días, multitudinario, no se generaran incidentes que le restaran protagonismo en la prensa nacional y extranjera. Éxitos!