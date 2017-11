Un emprendedor

Arlene Reyes Sánchez

Hoy en día se ha hecho muy popular la palabra emprendedor, emprendimiento, pero digan lo que digan “emprender” es accionar. Emprender no es realizar una charla motivacional o de liderazgo empujando o persuadiendo a los demás con la frase “tú puedes”. Emprender es hacer. Es sacar de la nada una idea nueva, un concepto distinto. Dicen que no hay nada nuevo debajo del sol, pues con otro sabor o matiz, ya todo fue creado. Pero de la vocación, el trabajo arduo, la determinación y la concentración en las metas nacen arbustos de esperanzas. Y es ahí cuando veo a Joelin Santos, oriundo de Monte Plata, amante de los caballos; del campo en general, quien un día entendió que dar charlas y exhortar a otros, es necesario, pero que para ello había que salir de la zona de confort, y navegó hacia su origen, dándose cuenta que venía de una tierra que da frutos y donde hay terreno para las cosechas de las más exquisitas piñas del país. Y así como Dios sabía que las frutas eran buenas y necesarias, de igual manera Santos sabía que allí entre el sol caliente y las hierbas fértiles había un mejor porvenir: al lograr la constitución de Asopropimopla, Asociación de Productores de Piña de Monte Plata, la cual concentra esfuerzos en mejorar la producción de piñas en la zona y así promover la calidad y las ventajas de esta deliciosa fruta tropical, no solo en Quisqueya, sino alrededor del mundo.

¡Enhorabuena!