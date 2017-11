Bebé morirá en días si no se opera en USA

Santo Domingo

Astrid nació hace unos días, apenas el 10 de octubre pasado y si no recibe ayuda antes de cumplir un mes de edad ya no tiene esperanza de seguir viviendo. La bebé tiene una malformación congénita en el corazón, no posee la pared que divide las cámaras inferiores de ese órgano, un arco aórtico interrumpido y su aorta es muy estrecha, razón que impide a la sangre llegar con normalidad a todas las partes de su cuerpo. Sumado a estas afecciones del corazón la pequeña solo cuenta con un riñón.

Una cirugía cardíaca fuera del país es su única opción, ya que República Dominicana no cuenta con los equipos ni capacidad técnica para operar a la niña y darle esperanzas de vida. Es por esto que se necesitan 250,000 dólares para trasladarla y operarla en el Boston Children’s Hospital en la referida ciudad de Estados Unidos.

Los padres de Astrid, Lorainne Gómez y Denny Bienvenido Montero, piden la colaboración de todos mediante la página www.gofundme.com/savingastrid/ donde cualquier persona puede donar para entre todos llegar a la meta y salvar la vida de su pequeña. También pueden ayudar depositando en la cuenta de ahorros del Banco de Reservas 550-004513-3 a nombre de Lorainne Licelot Gómez Severino.