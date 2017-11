La inseguridad sigue tomando fuerza

Marta Quéliz

martha.queliz@listindiario.com

Tres hermanas que se cuidan y protegen entre sí decidieron dar muestras de su unión fraternal y, juntas, viajaron a un lugar donde el temor no tiene cabida. Lo hicieron para ver qué se siente vivir en un lugar donde no hay que estar acompañado de los padres para sentir protección. Cerraron sus ojos y llegaron a esa comunidad fabulosa que les permitió salir de su pueblo y apartarse de sus progenitores para dedicarse a estudiar en universidades de la capital. Aunque tanto la madre como el padre se mantienen vigilantes de sus tesoros, saben que no tienen de qué preocuparse, pues en ese lugar adonde se han transportado la seguridad ciudadana está por encima de cualquier pretensión particular por parte de las autoridades.

No tienen que alterar su presupuesto pagándole a un guardián privado para que cuide sus sueños. La vigilancia en toda la comunidad es permanente, aunque las autoridades competentes solo lo hacen para cumplir con los reglamentos establecidos en su Constitución. Los habitantes, desde pequeños, son educados para amar al prójimo como a sí mismo y, por supuesto, respetarse los unos a los otros. Cuando estos valores son ponderados y puestos en marcha, no hay de qué temer. La sociedad, por eso, cuenta con ciudadanos dignos, incapaces de atentar contra la integridad física y emocional de sus hermanos de comunidad. Las tres hermanas no temen transportarse por las calles y a todas horas. Saben que nadie se esconde tras la oscuridad para alterar su tranquilidad, y cuando están en casa duermen profundamente, pues están conscientes de que nadie perturbará su paz. Sus padres tienen el mismo sosiego. Saben que sus hijas están protegidas, porque la seguridad ciudadana en la comunidad donde viven, al igual que en el resto de la ciudad, no se cuestiona. Lo triste es que cuando abrieron sus ojos, la humedad de estos le gritaba a voces que el terror había habitado su casa. Unos desconocidos habían aprovechado el silencio de la noche para irrumpir la privacidad de su hogar. Que vivieran en un tercer piso no impidió que los maleantes abusaran de su vulnerabilidad. Las huellas del resentimiento social quedaron marcadas en las paredes del edificio y, por fortuna, las oraciones que diariamente hacen sus familiares ante el Todopoderoso impidieron que la furia de la maldad penetrara en los cuartos donde dormían y se apoderara de su inocencia. Definitivamente debemos ponernos en manos de Dios para hacer frente a la inseguridad ciudadana en que vivimos.