Incidencia de la diabetes en la visión

Rosyni Alcántara

Especial para LD

Santo Domingo

El 14 de noviembre está cerca. Es el Día Mundial de la Diabetes (DMD), y la fecha recuerda lo importante que es evitar esta enfermedad que cada vez causa más daño a la salud general de las personas. Los ojos no escapan a sus garras, y sin clemencia pueden ser afectados drásticamente si no se toman las medidas preventivas de lugar.

El cirujano de bariátrica, Pablo García Vargas, y la cirujana oftalmóloga Yesenia Matos tratan el tema desde la perspectiva de la obesidad y cómo ella hace vulnerable a la persona para padecer diabetes y ponerla en riesgo de sufrir problemas visuales.

Añadido a sus consideraciones también es importante resalta que hay estudios publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que aseguran que la prevalencia de la diabetes está aumentando en los últimos años en el ámbito mundial, alcanzando estadísticas que sobrepasan los 422 millones de personas. De esta cifra son muchos los que ven afectada su visión y otros órganos de su cuerpo.

Según la OMS, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que surge cuando una hormona llamada insulina se produce de forma escasa o su acción en el organismo resulta ineficaz.

Conocida como diabetes insulinodependiente, la tipo I es la que más afecta a infantes y adolescentes. Suele aparecer antes de la pubertad, aunque hay casos en los que surge luego, dice García Vargas. “El desarrollo de la enfermedad puede comenzar en el nacimiento, y por lo regular es lento. Aunque sus causas no están tan claras, los expertos aseguran que se debe a la predisposición genética a padecer este mal, autoinmunidad y amenazas externas como virus o toxinas”, comenta el especialista.

De su lado, la oftalmóloga Yesenia Matos, del centro Ver kids, acentúa que precisamente dependiendo del factor que la cause, será su incidencia en la salud visual. De ahí la importancia de realizar una evaluación exhaustiva al paciente para ver hasta qué punto puede afectar su visión o para tratarla en caso de que ya esté afectado.

“Eso sí, hay una realidad en todo esto y es que sí: la diabetes tiende a afectar la salud visual, y por eso es importante que una vez se le diagnostique la enfermedad, la persona se haga ver por un equipo multidisciplinario de médicos para lograr una evaluación completa, sobre todo cuando de niño se trata, y actuar en su consecuencia”, sostiene la oftalmóloga.

Apoyito

Día Mundial de la Diabetes (DMD) es la campaña de concienciación más importante del mundo sobre esta enfermedad. Fue instaurado por la Federación Internacional de Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 1991, como respuesta al alarmante aumento de los casos de diabetes en el mundo.

Mejor estilo de vida para 'mirar' mejor la diabetes

Aunque con especialidades diferentes, el cirujano de bariátrica, Pablo García Vargas, y la cirujana oftalmóloga Yesenia Matos comparten la opinión de que el estilo de vida actual contribuye al desarrollo de la diabetes y que esta a su vez cada día afecta a más personas en el mundo.

Coinciden en que el sedentarismo que da paso al sobrepeso y por consiguiente a la obesidad afecta cada vez a más niños y adolescentes en todas partes del mundo. Estoindudablemente, los hace más vulnerables al padecimiento de diabetes y otras enfermedades crónicas graves.

La diabetes, que es una enfermedad crónica que afecta tanto a niños como a adultos, por ejemplo, no es una afección comun y corriente que ataca a una parte del organismo y ya. De ninguna manera. Es un mal que puede ir más allá de un simple “problema de azúcar” como se suele llamar. Desde el punto de vista de la Oftalmología, sus daños alcanzan hasta la visión, llegando inclusive a dejar personas ciegas por sus fuertes embates.

“La retinopatía diabética es el daño que causa la diabetes a la salud visual. Lo hace dañando los pequeños vasos sanguíneos de la retina, que es la parte posterior del ojo. Añadido a esto, este mal aumenta el riesgo de padecer glaucoma, cataratas y otros problemas oculares que hay que atender con urgencia”, sostiene Matos.

La especialista explica que las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2 están en riesgo de padecer esta afección. Advierte que los infantes y adolescentes no escapan a los estragos que causa este mal.

Sin embargo, Matos asegura que si un niño o adolescente presenta síntomas de diabetes, es importante que sea llevado a su pediatra para su evaluación y posterior diagnóstico. “Una vez se tenga la certeza de que es paciente de diabetes, toca tratar en todos los aspectos para evitar complicaciones graves y, los más importante, mejorar su calidad de vida. Por eso la necesidad de que sea tratado por un equipo multidisciplinario”, insiste la oftalmóloga, esepcialista en la salud visual infantil.

Síntomas de diabetes en menores de edad

Para poder buscar solución a tiempo a la diabetes infantil, es importante conocer los síntomas que presentan, asegura Pablo García Vargas. Entre ellos cita:

Deseos de orinar con frecuencia: “Podemos ver que infantes que ya han dejado de orinarse en la cama, si tiene diabetes pueden que vuelvan a hacerlo”.

Sed en abundancia: como consecuencia de hacer pipí con mucha frecuencia, tienden a tener mucha sed, inclusive por las noches. “Hay niños que hasta se levantan a tomar agua”.

Mucha hambre: para el organismo compensar la carencia de insulina, se ampara en la sensación de hambre. Esto lleva a que el paciente se mantenga todo el tiempo con deseos de comer e ingiera más alimento de lo habitual.

Cansancio y pérdida de libras: pese a comer más de lo acostumbrado, hay pacientes que pierden mucho peso por la diabetes. Esto porque no reciben la cantidad de glucosa que necesitan. En lo referente al cansancio o fatiga se da porque el organismo no obtiene energía de la glucosa.

Otros síntomas: visión borrosa, irritabilidad, candidiasis (infección vaginal) en niñas pequeñas, dolores estomacales, mal aliento, náuseas, vómitos, infecciones frecuentes y problemas respiratorios.

Afecciones que puede causar la diabetes en el ojo

Glaucoma: Es el aumento de la presión en el ojo, que puede llevar a ceguera.

Edema macular: Es la visión borrosa causada porque se filtra líquido hacia la zona de la retina que suministra la visión aguda central.

Desprendimiento de retina: La cicatrización puede provocar que parte de la retina se salga de la parte posterior del globo ocular.

La hiperglucemia o los cambios rápidos del nivel de azúcar en la sangre a menudo causan visión borrosa. Se debe a que el cristalino en la parte media del ojo no puede cambiar de forma cuando tiene demasiado azúcar y agua. Este no es el mismo problema que la retinopatía diabética, detalle un artículo publicado en la página de Internet Medline Plus.