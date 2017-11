Errores más comunes al tratar de perder peso

Juan Carlos Simó

Santo Domingo

Perder algunas libras es una resolución común para un gran número de personas. Encontrar la fórmula para lograrlo ha llevado a cometer un sinnúmero de errores que van desde los leves hasta los de serias repercusiones.

Contar con el conocimiento oportuno sobre el funcionamiento del cuerpo, la causa del sobrepeso y qué factores son determinantes para la pérdida de peso son las mejores herramientas para lograr este objetivo y hacerlo sostenible en el tiempo.

¿Cuáles son las creencias más comunes y erradas para perder peso?

La gente asume que para perder peso lo que hay que hacer es comer menos o reducir las calorías totales consumidas en el día. Ya que el cuerpo en déficit calórico, busca la manera de adaptarse utilizando las reservas energéticas que son los depósitos de grasa.

Pero hay que ver el sobrepeso no como un asunto de hipernutrición sino de mal nutrición, que significa consumir calorías vacías.

Es muy importante la calidad de lo que se ingiere, tanto como la cantidad.

A veces, cuando las personas hacen este enfoque de reducir las calorías van a perder peso, pero como el cuerpo tiende a autorregularse a través de las hormonas, especialmente las hormonas tiroideas, se llega a un punto donde ya no logran bajar más de peso. Esto es lo típico que vemos en el día a día: personas que incluso se ejercitan y comenzaron haciendo ejercicio buscando esa meta de figura o peso corporal, al ver que el cuerpo se resiste ya asumen que no van a bajar más de peso.

Lo que hacen para conseguir más pérdida de peso es o comer menos o hacer más ejercicios o una combinación de ambos, lo cual conllevará a desvirtuar el propósito de hacer actividades físicas y comer bien, que es vivir más años, porque las personas que entran en este círculo se restan calidad de vida y años de vida a su existencia.

¿Es común que las personas se equivoquen tratando de perder peso?

Es muy común porque lo que más se ventila es la mal información, más que la desinformación.

Es importante educarnos respecto a cómo funciona nuestro cuerpo y no hacer dietas por hacerlas o realizar entrenamientos extremos.

¿Puede una persona afectar su salud tratando de perder peso?

Claro que sí. Lo ideal para perder peso es mejorar el aporte de nutrientes y comer las calorías necesarias, siempre en este mismo orden.

Hay personas que no consumen tantas calorías diariamente pero su alimentación se basa en harina, galletitas, zumos, jugos, refrescos y todo esto lo único que aporta son azúcares; ahí no hay nada de nutrientes, y la obesidad viene por un estado de malnutrición, no de desnutrición.

Porque la obesidad no solo responde a factores metabólicos sino también a cargas tóxicas. Una persona que, por ejemplo, deja de alimentarse correctamente, su cuerpo pierde las herramientas a nivel hepático de poder biotransformar o desintoxicar las moléculas foráneas o dañinas, entonces esas moléculas son liposolubles, por eso buscan afinidad en el tejido adiposo.

Por eso muchas personas con los años, siendo obesas, se les hace más difícil perder peso; y no es un asunto de la edad, es que aumenta la carga tóxica y la mejor manera de poder cambiar el cuerpo es pasar de un estado de malnutrición a hipernutrición. Y ojo: es importante aclarar que esto no equivale a que sea hipercalórica.

¿Pueden los suplementos ayudarnos a perder peso?

Claro que sí. Los suplementos pueden ser grandes aliados en el proceso de perder peso, sobre todo tomando en cuenta que el sobrepeso esta marcado por la deficiencia de nutrientes.

Los alimentos naturales, sin químicos, son la mejor fuente de nutrientes, y estos nos ayudan a perder peso. Cuando a través de la alimentación no logramos obtener todos los nutrientes que necesitamos, los suplementos son una gran ayuda.

¿Los quemadores de grasa son buenos aliados para la pérdida de peso?

No son buenos aliados, pero sí ayudan en situaciones específicas y en un tiempo determinado.

Los quemadores podrían ser la solución para un proceso en el que iniciamos esa transformación de hábitos porque muchos quemadores, a través de algunos ingredientes que tienen, tienden a manejar el apetito.

Los quemadores no son buenos, pero podrían serlo en algunos casos particulares.

Para quienes tienen malos hábitos de sueño un quemador de grasa no sería muy apropiado porque este va a aumentar los niveles de estrés y cuando deje el quemador va a generar un vacío de hormona de estrés que va a crear un estado de resistencia a la insulina, quiere decir que la persona va a comenzar a producir azúcar y cuando hay mucha azúcar en la sangre no hay forma de rebajar, al contrario, esta condición tiende a alimentar el tejido adiposo.

¿Obviar las pesas es lo más recomendable cuando buscamos perder peso?

Todo lo contrario, las pesas pueden ser un aliado del proceso porque le dan una razón fisiológica al cuerpo para preservar el músculo. Cuando una persona pierde peso, y pierde tanto músculo como grasa, disminuyen todas las expectativas de tener una vida longeva asociada a su cuerpo.

Se convierten en personas que a temprana edad comienzan a tener problemas articulares, lesiones crónicas, pierden fuerza, se sienten débiles, son más propensas a fracturas tras caídas.

¿Hacer ejercicio todos los días es lo más recomendable cuando se busca perder peso?

Si es caminar, sí. La intensidad va a determinar la frecuencia. Caminar es la actividad más noble que existe, siempre y cuando no sea en un ambiente que esté contaminado.

Ahora, hacer ejercicios demandantes todos los días es peor que no hacerlo porque uno de los factores más importantes es manejar el grado de estrés.

Si una persona no duerme bien, tiene problemas como todos y además se sobreejercita, está cargando su cuerpo con demasiado estrés, ya que el ejercicio también es estrés.

Hay personas que con dos o tres sesiones a la semana de ejercicio avanzan más rápido que haciéndolo todos los días.

¿Mientras más fuerte sea el ejercicio, más peso perdemos?

Perdemos peso como resultado de la combinación de varios factores: actividad física, descanso y alimentación apropiada.

El ejercicio no promueve pérdida de peso, lo que hace el ejercicio es adaptar al cuerpo para que sea mejor haciendo esa actividad a la que la sometemos.

Por eso podemos ver que hay personas que tienen una gran capacidad de trabajo, pueden hacer un entrenamiento por horas y aun así tienen sobrepeso.

JUAN CARLOS SIMÓ, COACH

Especialista en rehabilitación funcional, nutrición para transformación estética y prevención de enfermedades; entrenador de la fuerza y transformaciones de estilos de vida.

En la web: jcsimo.com

Instagram: @jc_simo