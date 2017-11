Consecuencias del bloqueo emocional

Estefany Rodríguez Vier

Santo Domingo

El bloqueo emocional podría producirse desde la infancia y convertirse en un fenómeno rutinario. El adulto que se reprime emocionalmente pudo ser un niño que no supo o no tuvo oportunidad de expresar sus emociones y sentimientos en la niñez, o estuvo expuesto a frases, tales como: “Los niños no lloran”, “No me contestes” y “No pongas esa cara”, indica Karem González Cabral, psicóloga clínica.

Sin embargo, de ninguna manera esto debería considerarse una “solución” para salir de momentos desagradables. González Cabral comenta que este mecanismo no es aconsejable debido a que mediante la represión o el olvido solo se esconden los temas o momentos dolorosos, pero no se resuelven; se acumula tensión emocional, lo que se convertiría en un detonante para estallar.

Las consecuencias podrían repercutir en diferentes ámbitos de la vida de quien pasa por esto y a su alrededor; incapacidad para establecer relaciones interpersonales o deterioro de las ya existentes, dificultad para crear vínculos perdurables, trabajar en equipo o dirigir grupos, exabruptos emocionales, desinterés por el medio social, ansiedad ante eventos o exposición social, retraimiento y marcado deterioro en la autoestima son algunos de los resultados de la resistencia emocional.

Según la especialista, en casos extremos en los que se presentan indicadores de deterioro clínico significativo, lo más aconsejable es solicitar ayuda de un profesional de la psicología que le acompañe a atravesar esta situación por medio de un entrenamiento en manejo de las emociones, enseñándole a manejarlas, identificarlas y expresarlas de manera sana.

Afirma que este tipo de sentimiento impide que se establezcan relaciones sanas y completamente abiertas, afectando sobre todo el ámbito de pareja. En episodios de maltrato o de alguna ofensa, donde la persona quiere perdonar pero no puede, el bloqueo emocional impide al individuo sincerarse consigo mismo y canalizar sanamente los sentimientos negativos que pudo provocar esa situación.

Más allá de la resistencia o incapacidad de expresarse, existe un mecanismo de defensa adaptativo a traumas o eventos altamente dolorosos, esto es la represión. Aquí se reprimen o esconden en el inconsciente los recuerdos de ese hecho, común en sobrevivientes de abusos o personas con trastorno de estrés postraumático.

“En un primer momento el olvido permite no generar un conflicto momentáneamente, pero a largo plazo agrava la situación”.

Salida

La experta afirma que una sana y correcta solución a momentos desagradables debe ser la comunicación de las emociones, la empatía y entendimiento de ambas partes.

“Muchas personas no saben cómo manejar adecuadamente sus emociones y por eso vemos últimamente tantos casos de violencia, es por ello que los espacios psicoeducativos son tan importantes”, resalta.

¿QUÉ HACER DESPUÉS DE?

Luego de identificarse como “bloqueado emocional”, es conveniente practicar su inteligencia emocional, identificar y reconocer las emociones (tanto las agradables como desagradables), permitir la expresión libre de estas sin censurar aquellas que se consideren “negativas”.

“No existen emociones buenas ni malas, todas son sanas y necesarias, lo importante es cómo se manifiesten”. Externa que ser positivo y confiar en sí mismo, romper la barrera de las emociones, crear hábitos sanos como una conversación, salir en grupo y fomentar relaciones perdurables son las mejores formas de contrarrestar momentos difíciles.