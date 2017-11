Emociones bloqueadas

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo

Situaciones de alta tensión, estrés y ansiedad en ocasiones suelen nublar las emociones y sentimientos.

Esto ocurre como respuesta inmediata y mecanismo de defensa, produciéndose así un “bloqueo emocional”.

Karem González Cabral, psicóloga clínica, lo define como la incapacidad de expresar o manejar las emociones, caracterizada por no saber identificar las impresiones y una resistencia a comunicarlas.

González Cabral comenta que es común en situaciones invalidantes en que la persona no sabe cómo accionar, y frente a noticias inesperadas o muy impactantes. Estas podrían producir un “shock” inicial, debido a que no se asimila la nueva información o no se toma como algo real, bloqueando cualquier manifestación emocional hasta el momento en que se asume la realidad de la noticia.

Añade que en psicología la relación causa-efecto (hecho y reacción) nunca se da de forma lineal, siempre deben explorarse factores como: historia, sexo, características individuales de cada quien, por tanto las razones causales de la resistencia son muy diversas.

Entre las más frecuentes se encuentran una pobre capacidad de manejo de emociones, sentimientos de vergu¨enza, miedo, problemas de inseguridad, y sobre todo un historial de censura en la infancia.

Señales

¿ESTOY PASANDO POR UN EPISODIO DE BLOQUEO EMOCIONAL?

La experta externa que cada individuo posee características personales, sin embargo, es común ver señales como: evitar personas o situaciones que le recuerden el hecho, aislamiento, retraimiento social o incluso en el ámbito familiar. Además de nerviosismo en determinadas situaciones vinculadas al acontecimiento, inactividad por miedo a hacer algo mal o quedar en ridículo, falta de voluntad o motivación.