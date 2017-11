Legados que trascienden por varias generaciones

Fraidelania Villar. En esta edición te hablamos de importantes familias que se han destacado exitosamente en áreas específicas, transmitiendo sus profesiones, y valores a las siguientes generaciones. Empresarios, cantantes y actores que han dejado a sus familiares un verdadero modelo a seguir.

1) rothschild. Más que una familia es una dinastía de financieros y banqueros internacionales de origen judeo-alemán que realizó operaciones por toda Europa, y fueron declarados nobles por los gobiernos de Austria e Inglaterra, siendo desde siglo XIX uno de los más influyentes linajes.

2) rockefeller Esta familia ha creado varias fundaciones y ha consolidado la Standard Oil Company, la cual los ha establecido como los reyes de la industria petrolera. A John Rockefeller el iniciador, Forbes lo consideró como el hombre más rico del mundo con una fortuna cuatro veces más de la que posee Bill Gates.

3) arquette El famoso actor y comediante Clifford Arquette, nacido en Toledo Ohi y famoso por su papel de “Charley Weaver”, logró transmitir su talento a sus descendientes y familiares. Su hijo Lewis también adquirió el amor por la actuación. Legado que también asumieron sus nietos: Rosanna, David, Patricia, Alexis y Richmond, todos ellos son actores, e incluso su nuera Courtney Cox se dedicó a dicha profesión.

4) osmond A esta familia definitivamente la música le corre por las venas, y es que los hermanos Osmond: Alan, Jimmy, Wayne, Marie, Merril, Donny y Jay crearon su propio grupo musical desde niños.

5) huston El actor canadiense Walter Huston, quien inició su carrera en Broadway en 1924, fue y es de gran inspiración para muchos, incluso gracias a sus papeles y buen desempeño recibió un Oscar como mejor actor de reparto por "El Tesoro de Sierra Madre", provocando que muchos de sus familiares siguieran sus pasos.

6) Kennedy. Ocupan un lugar destacado en la política y los negocios estadounidenses, prueba de ello fue el expresidente John F. Kenney. Los primeros Kennedys en residir en EE. UU. fueron Patrick Kennedy y Bridget Murphy, quienes zarparon desde Irlanda en 1849. 7) cusack. El actor y humorista estadounidense Dick Cusack, quien participó en películas como My Bodyguard y Class, tuvo cinco hijos, John, Joan, Ann, Bill y Susie, quienes eligieron la misma profesión.

8) morgan. Su legado llega cuando John Pierpont Morgan funda la J.P. Morgan y Company, compañía financiera que ha tenido un gran rol en la industria económica de EE. UU. Morgan incluso salvó en una ocasión la economía de dicho país, al encabezar un movimiento de banqueros.

9) Chaplin Es una familia de actores nacidos en los países de Inglaterra, Estados Unidos, Suiza y España. El principal miembro de la familia fue Charles Chaplin, ganador de un Oscar honorífico a su carrera y trayectoria como actor cómico de cine mudo.

10) bridges. incluían apariciones con sus hijos en el show Beauy Jeff. No sé cómo, pero el actor Lloyd Bridges actuó en más de 150 películas, se casó con la actriz Dorothy Bridges y encaminó por dicha profesión a sus hijos Jeff, quien estuvo en series protagonizadas por él y a Beau, quien renunció a ser deportista.

11) Jackson. Esta familia es reconocida por sus grandes aportes a la industria musical, inicialmente con el grupo The Jackson 5 y en los años ochenta como solistas.

12) sheen estévez Sucesión de actores americanos, compuesta por Martin Sheeb, un profesional que actuó con sus hijos Charlie Sheen y Emilio Estévez, quienes se enamoraron de las películas y los cortometrajes desde los 9 y 11 años.

13) Roberts La interpretación corre por las venas de la familia Roberts. Los hermanos julia y Eric son dos estrellas de Hollywood de mucho éxito y ahora la hija de Eric, Emma está labrando un futuro en el séptimo arte. Emma Rose Roberts es una actriz, cantante y modelo estadounidense, quien es conocida por papeles como Chanel Oberlin, en la serie de televisión de la cadena Fox, Scream Queens.

14) minnelli Judy Garland fue una reconocida actriz que conquistó premios Oscar, Globo de Oro y Grammy. Judy tuvo una hija con el director de cine Vincente Minnelli llamada Liza, quien apareció a los tres años en una película protagonizada por ella.

15) Marley El cantante Bod Marley es definitivamente una leyenda musical a nivel mundial, quien influyó con sus creaciones artísticas en sus hijos, quienes hoy día también se dedican a expresar su música a través del reggae.

16) redgrave richardson En muchas familias se suele cumplir el dicho “de tal palo tal astilla”, pero es inusual que ocurra en tantas ocasiones. Este es el caso de los Redgraves, donde seis generaciones se han dedicado al mundo de la interpretación.

17) cassavetes John Cassavetes es otro gran profesional que ha dejado un legado. Considerado el pionero del cine independiente y uno de los más importantes de norteamérica, comenzó en obras de teatro antes de terminar sus estudios de artes dramáticos, pasión que vio en su madre katherine, en su esposa Gema y después desarrollarían sus hijos.

18) Bush. Después de los Kennedys, la familia Bush compone la dinastía política más importante de EE. UU., según afirma el Business Insider. Ellos se han desempeñado tanto en el poder ejecutivo, como en el legislativo, proveyéndole al país dos gobernadores de estado. En los negocios hay que destacar que además del petróleo, esta familia ha establecido varias industrias.

19) power. Tyrone Power fue hijo de actores irlandeses, quienes poseían una gran trayectoria en las tablas y a pesar de ser un niño muy enfermizo, siguió los pasos de sus padres, logrando después inspirar a sus descendientes.

20) spelling. Randy y su hermana Tori, conocida por la serie Beverly Hills, se inclinaron por el área interpretativa, carrera que desarrolló su padre Aaron Spelling un productor de cine y televisión considerado como uno de los más prolíficos.

21) Deschanel. Zooey Deschanel caracterizada por un humor seco y grandes ojos azules, quien fue protagonista de New Girl, tiene una hermana llamada Emely que también es actriz. Ambas son hijas del director de fotografía Caleb y Mari Jo.

22) osbourne Esta familia es muy conocida, no solo por los 40 años de trayectoria musical de Ozzy, quien fue parte de la banda de heavy metal "Black Sabbath", sino porque protagonizaron un reality show familiar llamado "The Osbournes".

23) beckham Al parecer la fama continuará y los Beckhams seguirán los pasos de sus padres y es que el hijo mayor Brooklyn, firmó un contrato de fútbol profesional, y Romeo tiene un contrato como modelo con la marca Burberry.

24) Willis Moore. Aunque ya no están juntos los actores Bruce Willis y Demi Moore, hay que destacar el talento y la trayectoria que ha tenido su hija Rumer, quien ha participado en Now and Then, Striptease y The House Bunny.

25) guzmán. La cantautora y actriz Alejandra Guzmán hace honor a sus dos profesiones. Su padre Enrique Guzmán es un cantante de rock and roll, mientras que su madre Silvia Pinal es una reconocida actriz.