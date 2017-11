Fraidelania Villar

Vivimos un día con este reconocido y simpático actor y presentador de televisión, quien nos habló de su nuevo programa "me gusta de noche con Jhoel lópez".

Este talentoso y carismático profesional suele levantarse todos los días a las 6:30 a. m., disfruta de una taza de café, un desayuno ligero y se dirige al gimnasio. En esta ocasión fue acompañado de su esposa Liza Blanco, quien tiene seis meses de embarazo y suele ejercitarse para recibir sanamente a su hija, a quien llamarán Lenash, nombre invertido de la primera hija de Jhoel, quien se llama Shanel.

Después de entrenar, vuelve a desayunar sanamente, y se dispone a cumplir su agenda, compuesta siempre por diez o más actividades. A las 10:00 p. m. fuimos a Chinola Films, donde Jhoel grabó la continuidad de una cámara oculta, para su nuevo programa "Me Gusta de Noche con Jhoel López". Luego de comer nos dirigimos a Color Visión donde Jhoel le dio una pequeña sorpresa a Isaura Taveras, simulando una explosión mientras tomaba el ascensor, quien reaccionó un poco asustada.

Y es que Jhoel regresa a la televisión dominicana con una propuesta fresca y amena, donde lo veremos cantar, bailar y actuar junto a reconocidas figuras, a quienes hará salir de su zona de confort, de una manera divertida. Luego fuimos a algunas reuniones y a las 5:00 p. m. realizó su programa radial: "Nuestra Opinión" con Colombia Alcántara y Omar Guevara. Jhoel lópez continúa siendo animador del Licey y representa alrededor de 20 marcas a nivel nacional e internacional, y nos confesó que uno de sus orgullos es ser vocero de buena voluntad del Unicef.

Próximamente estará en la película “El Poder de las Tinieblas”, un drama con un poco de suspenso”.

"Casi siempre comienzo mi rutina de ejercicios a las 8:00 a. m., a menos que tenga un compromiso. Hago un poco de todo: cardio, pesas crossfit, dependiendo del día y del ánimo que tenga. Antes practicaba baloncesto, pero tengo dos años que no juego".

"Es importante cuidarme, primero porque quiero durar muchos años de vida y porque definitivamente uno es lo que come, segundo porque el trabajo me exige que debo mantenerme bien, pero más que todo me cuido por salud. Yo soy una persona de 37 años y me siento con el espíritu de 20".

“Liza es una bendición que llegó a mi vida hace cinco años, la mamá de mi segunda hija, y me siento muy cómodo, supercontento. Es una muchacha de valores, buena y eso es muy difícil de conseguir”.

Fuimos a la tienda y mientras cumplíamos sus compromisos, aprovechó para tomarse una foto y compartir con sus seguidores.

"El Escándalo del 13" significó en mi carrera madurez. Duré muchos años con un programa exitoso al mediodía y en este nuevo proyecto la gente me va a ver hacer de todo: bailar, cantar, actuar...

"La radio me gusta, pero soy en esencia presentador y animador de televisión. La radio me complementa. Si me preguntan: ¿Amas más la televisión?, respondería: moriría ahí! Nací con eso, es mi pasión, nadie que no le apasione esto, por dinero lo hace, eso no es verdad".