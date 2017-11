Familia Vicini Fernández

MARCELLE CORDERO

La familia es el pilar de cada ser humano, y es lo que descubrimos en las redes sociales de esta madre, una mujer extrovertida, pero sobre todo amante a su familia. Durante la entrevista nos dimos cuenta de su energía y autenticidad, por su trato sociable y amigable con el equipo, al igual de la gran química y complicidad con su esposo Franz, a quien describe como: “El amor de su vida, su compañero de todo”, y de su amor incondicional con su pequeño, con el que comparte publicaciones con títulos como: “Ser mamá es lo mejor que me ha pasado. Sin duda alguna no hay día que no le dé gracias a Dios por esta bendición”.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ SIGNIFICA LA PALABRA FAMILIA PARA TI?

GINNA: Es el centro de mi vida, mi fortaleza. Significa amor, seguridad, unión y fuerza.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ PAPEL HA JUGADO TU FAMILIA EN TU CARRERA? GINNA: Un papel preponderante, porque ya sin ellos sería muy difícil. Mi esposo me apoya, me hace críticas constructivas, va conmigo cuando tiene que ir, comprende que a veces debo exponer mi vida con ellos en las redes, para que sea aún más real y hasta en los momentos donde escuchas comentarios que tal vez no son los más

lindos, me da fuerzas para seguir y me ayuda a ignorarlos o sacar lo mejor de ellos.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ SIGNIFICA EL BAILE PARA TI?

GINNA: Significa mucho: Alegría, expresión, pasión, libertad, felicidad, entre muchas otras cosas; porque me da también la oportunidad de estar con excelentes personas.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ DISFRUTAS MÁS CUANDO TIENEN TIEMPO EN FAMILIA?

GINNA: Ir a la playa es nuestro lugar favorito ( Marcello, su papá y yo). Acurrucarnos juntos en la cama: con mis padres y hermanas, juntarnos en cualquiera de nuestras casas; siempre terminamos bailando, porque mis hermanas son iguales que yo.

OH!MAGAZINE: ¿EN QUÉ CONSIDERAS QUE MARCELLO SE PARECE A TI? ¿POR QUÉ?

GINNA: En el físico, tal vez los ojos y el pelo; y en el temperamento, que es abierto y sociable, donde llega se da a querer y se hace notar.

OH!MAGAZINE: ¿ CREES QUE SEGUIRÁ ALGUNOS DE TUS PASOS? GINNA: Eso solo lo sabe Dios, pero normalmente los varones imitan al padre, es posible que quiera ser ingeniero como Franz.

OH!MAGAZINE: ¿ QUÉ ENSEÑANZA TE DEJÓ TU FAMILIA QUE AÚN PRÁCTICAS?

GINNA: Creer en Dios y poner todo en sus manos. También la honestidad, perseguir mis sueños y hacer el bien sin importar a quien, o si me hacen algún mal, devolver con el bien.

OH!MAGAZINE: ¿ CÓMO LOGRAS ORGANIZARTE ENTRE TU VIDA DE INFLUENCER Y TU VIDA FAMILIAR? GINNA: Confieso que no es fácil, porque la vida de influencer es sin horarios, pero trato de establecer y tener bien claras mis prioridades y entiendo que mientras más pasa el tiempo, uno aprende a organizarse y manejarlo.

OH!MAGAZINE: ¿ QUÉ SIGNIFICAN LAS REDES SOCIALES PARA TI?

GINNA: Son medios modernos maravillosos, muy factibles, con herramientas publicitarias y de relaciones públicas con grandes beneficios si se saben aprovechar y utilizar. Por ellas podemos conectarnos e interactuar con personas que comparten algo contigo, muchas de las cuales tienen tus mismas pasiones o desean aprender o compartir.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ QUIERES PROYECTAR EN TUS FOTOS? ¿CÓMO LOGRAS EL ENGAGEMENT CON TUS SEGUIDORAS?

GINNA: Siempre me he querido mostrar con la mayor naturalidad, y por eso creo haber logrado que la gente se identifique conmigo. Quiero proyectar la mujer joven que soy en los distintos aspectos de mi vida; cómo, a pesar de tener esposo e hijo, y llevar un hogar, la mujer puede mantenerse sin descuidar su físico, con comida natural, gimnasio y vestir de modo apropiado; aunque con sencillez.

OH!MAGAZINE: ¿ DE QUÉ SE TRATA TU PROYECTO “THE BOOM BOX”?

GINNA: Es un Dance WorkStudio a través del cual le brindo a todas las mujeres, que al igual que yo, aman la música y el baile, un espacio donde pueden abstraerse de todo lo demás durante una hora con coreografías simples y más complejas para todos los niveles, desde una sin ningún tipo de experiencia en el baile, hasta la más profesional. Allí se queman más de 800 calorías, se libera el stress, se aprende la táctica de los movimientos, entre muchos otros beneficios. Tengo muchos planes a futuro con The Boombox.

OH!MAGAZINE: A PROPÓSITO DEL MES DE LA FAMILIA ¿ QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA DECIRLES A NUESTRAS LECTORAS?

GINNA: La familia lo es todo. Cuando creces y te desarrollas, todo proviene de tus padres y hermanos: amor, cuidados, valores, preparación... Te puede fallar cualquier persona, pero la familia siempre estará ahí para ti, por tanto, debes tenerla en el lugar que le corresponde. Y, cuando te casas, tu marido y luego tus hijos pasan a ser lo más importante en tu vida, por lo que es, lo que más debes cuidar. De hecho, es la institución más importante de la sociedad.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ ES LA FAMILIA PARA TI? ¿QUÉ TAN IMPORTANTE PARA TI ES EL TIEMPO EN FAMILIA?

FRANZ: La familia para mí es mi eje central, mi punto de partida y motivación, mi núcleo de amor. Tiempo en familia se traduce en momentos felices, momentos de prueba, bonding, y esos momentos son sagrados para mí.

OH!MAGAZINE: DESDE EL PUNTO DE VISTA, COMO ESPOSO Y PADRE, ¿CÓMO TRATAS DE MANEJARTE ENTRE TU ROL DE PADRE Y ESPOSO DE UNA MUJER TAN EMPRENDEDORA?

FRANZ: Me parece que me manejo bastante bien, modestia aparte. Trato de dedicar a mi hijo y a mi esposa todo el tiempo de calidad posible, compartiendo con ellos todo tipo de actividades además de la calidez de nuestro hogar. Marcello es la luz de mis ojos y Ginna es la mujer de mi vida a quien estoy siempre dispuesto a apoyar en todos sus proyectos. Somos tres (hasta ahora), pero funcionamos al unísono.

OH!MAGAZINE: UN MATRIMONIO SOMETIDO A LAS REDES SOCIALES DE POR MEDIO, ¿CÓMO HAS APRENDIDO A SOBRELLEVARLO?

FRANZ: No me ha afectado en lo más mínimo. Realmente abrazo los comentarios positivos y acepto los negativos sin que estos afecten mi vida y cómo la llevo.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ LEGADO HAS HEREDADO DE TUS PADRES?

FRANZ: Responsabilidad, persistencia, rectitud y ardua dedicación al trabajo.

OH!MAGAZINE: ¿QUÉ SIGNIFICA SER PADRE PARA TI? ¿EN QUÉ MARCELLO SE PARECE MÁS A TI? ¿QUÉ ES LO QUE MÁS DISFRUTAS HACER CON ÉL?

FRANZ: Es el rol más importante que me ha dado la vida y con el mismo viene mucha responsabilidad, trato siempre de ejercer el mismo de la mejor manera posible y aplicar todo lo que he aprendido en mi tiempo de vida, sabiendo siempre que la mejor enseñanza se da con el ejemplo y sobre todo entregar mucho amor. Compartir con él, en general cualquier cosa: ver muñequitos o videos de monteo con él, estar en la playa y acurrucarnos en la cama, verlo jugar, bailar y sonreír. Es un niño feliz. Se parece mucho a mí por travieso y osado.

OH!MAGAZINE: ¿ APARTAN EN SU AGENDA UN DÍA O MOMENTOS ESPECÍFICOS SOLO PARA USTEDES? ¿TAL VEZ PARA LA FAMILIA COMPLETA?

FRANZ: En realidad no tenemos un día específico, pero aprovechamos cada momento que tengamos para pasarlo en familia juntos. Disfrutamos aunque sea solamente nosotros tres, compartiendo con abuelos y tíos.

OH!MAGAZINE: ¿ QUÉ MENSAJE TE GUSTARÍA ENVIARLES A LOS MATRIMONIOS JÓVENES, EN ESTE MES DE LA FAMILIA?

FRANZ: Lo más importante en nuestra vida es la familia, y debemos preocuparnos siempre por mantenerla unida, cultivar el amor y multiplicar los momentos familiares, en las buenas y en las malas. La familia es nuestro refugio de amor, donde la comunicación y comprensión mutuas son imprescindibles.