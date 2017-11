¿El celular une o separa familias?

Carolina Pichardo

Esta escena es común, Llegas a tu hogar y encuentras a casi todos los miembros de tu famlia: cada uno con sus celulares, sin mirarse y sin interactuar. ¿te parece familiar esta escena? pues, justamente hablamos de cuÁndo el uso excesivo nos aleja de los nuestros.

Ya es casi imposible que no existan estas conductas en las personas que en la mayor parte de sus actividades diarias, incluyen los celulares, ya sea por compromisos de trabajo o por ocio, estos aparatos son utilizados por miles de millones de personas alrededor del mundo. Si bien es cierto que la tecnología en los últimos años ha avanzado de manera extraordinaria, ya que tiempo atrás era casi imposible imaginar que las personas podrían subir fotografías, videos y comunicarse con parientes y amigos a través de un click, también se debe destacar que todo en exceso hace daño, y los avances científicos no son una excepción. Las comunicaciones frecuentes por las redes sociales y las plataformas de mensajería podrían tener consecuencias físicas y emocionales. ¿Alguna vez has estado hablando con tu novio o un hermano y de repente te percatas que no tienen idea de qué le estás hablando, y básicamente te sientes desechada porque no te prestan atención? Esta acción tiene un nombre y es conocida como phubbing, una combinación de los términos en inglés phone, que es teléfono en español y snubbing que significa ignorar, y aunque la Real Academia Española no tiene una traducción exacta de esta unión, se podría definir como el acto de prestarle más atención al celular que a una persona que esté a tu alrededor. El celular es un aparato inofensivo, pero de no ser controlado su uso, tendría daños en las relaciones amorosas, familiares e incluso en la salud mental de los usuarios. Según la Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples realizada en 2016 por la Oficina Nacional de Estadística, los teléfonos celulares son uno de los dispositivos más comunes dentro de los hogares dominicanos y lo tienen un 89% de las personas consultadas.

Phubbing en la familia

La educación inicia en casa, y es importante darles a nuestros hijos tiempo de calidad como familia, para que tengan un desarrollo óptimo.

Te ponemos a prueba, calcula al menos mentalmente cuántas horas duras usando el celular y compáralo con la cantidad de tiempo que dedicas a tu madre o hermanos. ¿Quién ganó el aparato o el ser querido?

Además de que el uso excesivo del celular podría crear una dependencia innecesaria, como el efecto de algún tipo de droga en la persona que siente un vacío al no tener cerca el aparato.

Usualmente las personas se aferran a los aparatos electrónicos para distraerse de la realidad, y crear algún tipo de aceptación en las redes sociales, así que literalmente deben de estar pendientes todo el tiempo de los comentarios que reciben en Facebook, los emoticones que les envían por WhatsApp y de las fotos que van a editar para luego publicar en Instagram.

La nobofobia es un término que también fue creado después del auge de la tecnología, y es cuando una persona tiene miedo al no estar conectada en el celular con el mundo cibernético. Uno de los efectos de este tipo de fobia, es que provoca en las personas desesperación y angustia, cuando tardan muchos minutos sin usar el celular.

No dejes que los separe

Probablemente al menos en un momento de tu vida has puesto al celular en primer plano y has obviado a tus seres queridos.

Pero ahora te aconsejaremos para que aprendas a administrar tu tiempo ytambién, lo dediques para recrearte en familia.

-Lo primero que debes hacer es respetar la hora de comida, los tres platos básicos del día en ocasiones lo comemos junto a nuestra familia, lo ideal sería que dejemos a un lado los celulares y entablemos una conversación sobre nuestras vivencias y sobre todo compartir los buenos momentos.

-Cuando vayas a hacer una actividad con tu pareja o con tus hijos y no sea muy necesario el uso del celular, para evitar distracciones, podrías poner el aparato en modo “avión” o en la opción “no molestar”, para así no recibir notificaciones ni llamadas inesperadas que puedan interrumpirlos.

-Sería genial que un día que no tengas muchas ocupaciones, decidas simplemente apagar el celular y dedicar 99.9 % de tu tiempo a la familia y tu pareja, ya verás que tendrán experiencias inolvidables.

-Sal a pasear con tu familia. Simplemente decide una mañana irte a la playa o a una montaña con tus seres queridos para disfrutar de la naturaleza y charlar.

Lo primero que deben hacer es mantener los celulares y tabletas fuera, y solo sacarlos si es necesaria la foto para el recuerdo.

Recuerda:

¡Hay tiempo para todo!

Las nuevas tecnologías pueden ayudarnos en muchos aspectos, pero también causarnos problemas. Si prestamos más atención a lo que sucede en la pantalla que a lo que ocurre en la vida real, las consecuencias pueden ser desastrosas. Interactuar con los demás y pensar en nuestra salud son prioridades mucho más importantes que Internet, y eso es algo que debemos tener en cuenta. Hay situaciones en la vida que no se olvidan y quedan grabadas en la mente, y a pesar de que la tecnología es una herramienta que se mantendrá con nosotros por decenas de años, juguemos a su favor y también saquémosle provecho a la realidad que vivimos hoy.