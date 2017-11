Una labor contra el hambre y la pobreza

Rosanna Herrera | Especial para LD

Santo Domingo

Con una primera visita a República Dominicana, Ulrick Gaillard, un joven recién graduado de doctor en Derecho, en Estados Unidos, sintió la necesidad de realizar una labor social en favor de aquellas personas que tocaron su fibra más sensible.

Así se inicia una serie de visitas al país, preparando el escenario para crear una ONG que se enfocara en las personas de los bateyes, que viven en estado de vulnerabilidad en provincias y poblados del país. Lo que era un sueño tomó fuerza y se llama Bra Dominicana, ONG Batey Relief Alliance, la cual después de 20 años ve sus frutos madurar.

No fue algo que surgió de golpe y porrazo. Es el fruto del trabajo que Gaillard ha realizado durante dos décadas cuando prefierió salir de su zona de confort y dejar un trabajo en el sector político gubernamental, con el que cualquier profesional sueña, y venir a esta media isla. “Todos los inicios son difíciles, sobre todo para un extranjero que no sabe el idioma y que quiere formar una entidad sin fines de lucro en un país que no es el suyo”, cuenta Gaillard. El esfuerzo pudo más que la adversidad y con ahínco fue logrando que familias de escasos recursos económicos obtuvieran una vivienda digna, salud, medicina, comida, y que fueran más productivas. Inclusive hoy la provincia de Monte Plata posee un Centro Médico con equipos, medicamentos y personal capacitado para asistir a los lugareños.