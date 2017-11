Aunque haya pasado Halloween

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Mantuve una discusión con mi hijo menor sobre el Día de Brujas. Él decía que no había nada malo en esa celebración y que mi actitud, al rechazarla, es exagerada. Su hermano mayor intervino para señalar que se trata de una fiesta vinculada al día de Todos los Santos. Ambos negaron su origen pagano. El pequeño, educado en un colegio católico y el mayor, que también ha recibido orientación religiosa, andaban tan perdidos que me recriminé a mí misma por su confusión.

Cuando mi hijo vinculó el Día de todos los Santos, es decir, el 1ero de noviembre, al Día de las Brujas, que se celebra el 31 de octubre, recordé que precisamente esa mañana había estado en misa y el sacerdote advirtió sobre cómo no es casual que escogieran esa fecha, cercana a la de los Santos y el Día de los Difuntos, porque es una manera de confundir.

Confieso que cuestioné su señalamiento porque todo el mundo sabe que son cosas muy distintas, me dije. Qué equivocada estaba, los primeros en no tenerlo claro eran mis propios hijos.

A ellos les expliqué que el Día de los Santos y el de las Brujas no tienen ningún vínculo y, efectivamente, el origen de esta última celebración es pagano mientras que el de la primera es cristiano. En medio de la conversación, le pregunté a Jorge, el pequeño y más entusiasta defensor de Halloween, a quién le rinden culto con esa celebración. Me respondió que a nadie. Entonces, le volví a preguntar: cuando celebramos tu cumpleaños, ¿a quién agasajamos? Me respondió que a él pero, aclaró, una fiesta de Halloween no es un cumpleaños. Decidí cambiar el ejemplo y quise saber a quién honramos con la fiesta de Navidad. Terco y negado a perder, primero dijo que a Santa Claus, por molestarme, claro, pero al final admitió que honramos el nacimiento del niño Jesús. También, que el Día de las Madres honramos a las madres y el Día de los Padres, a los padres. Entonces, insistí, cuando se conmemora el día de las brujas, ¿a quién honramos? ¡Por fin!, admitió que a las brujas. Y, en ese instante, guardó silencio y no volvió a discutir al respecto. Lo dejé en paz. Lo que deseo ahora es que mis dos hijos reflexionen sobre el tema. Que analicen la conclusión a la que llegaron. A nuestra juventud se les enseña que si van a la iglesia, oran y se confiesan, son religiosos, pero si escogen celebrar el Día de las Brujas no están honrando a nadie, que eso no significa nada. Debemos dejarles claro que cada vez que hacemos una elección asumimos una posición. Que si usamos un crucifijo, honramos a Jesús al recordar su martirio por nosotros y su resurrección. Y si nos ponemos una calavera, nos vestimos de brujos y celebramos la muerte, estamos honrando al que invocan los brujos y siembra la muerte allá a donde va. Ni más, ni menos. Le recomiendo que converse con sus hijos sobre el tema, no vaya a encontrarse, como yo, con una sorpresa. Para defender la fe de nuestra familia hay que pelear hasta con las brujas, no importa que haya pasado Halloween.