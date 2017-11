LAVINIA DEL VILLAR

lavinia375@hotmail.com

Es domingo, todo en calmaÖDemasiado silencio para mi gustoÖ demasiado silencio para mí sola. Se puede escuchar el volar de una mosca. Entonces, buscando compañía enciendo la radio y me sale al encuentro Raphael de España, con ‘Digan lo que digan’. Mi primera reacción es reírme recordando a mi padre que no toleraba su nombre con ph en vez de f. Cosas de papáÖ Pero bueno, la alegría llega a mi alma cuando escucho: “Más dicha que dolor hay en el mundo, más flores en la tierra que rocas en el mar”Ö y me invito a contar bendiciones, ‘hay mucho más azul que nubes negras, y es mucha más la luz que la oscuridad’Öy entiendo con claridad por qué me gusta mi país.

La melodía me envuelve y hago mía su lírica, ‘Hay mucho, mucho más amor que odio, más besos y caricias que mala voluntad’Ö y me declaro enamorada del amor, siento la dicha que se desprende de poseer un corazón libre de odio, y pasan en una larga fila seres que me aman y que amo. Son tantosÖ ¡qué fortuna! Y sigue Raphael: “Son muchos, muchos más los que perdonan, que aquellos que pretenden a todo condenar, la gente quiere paz y se enamora y adora lo que es bello y nada más”Öy le doy la razón, sigo hilvanando recuerdos y reforzando valores, apreciando regalos y valorando la vida. De pronto me abandonó el silencio y desperté mis oídos. Todo era música, y en mi corazón las flores se adueñaron del día.