¡EL piso es el límite!

Marta Quéliz

Santo Domingo

El estilo práctico que impone la decoración ha llegado muy lejos. Hoy en día su apuesta es en dirección al piso. Pero no crea que es al suelo per se. De ninguna manera. Es a colocar sin patas los muebles, mesas, sillas y demás elementos que se presten para la tendencia. Son aires de libertad los que buscan los decoradores con este estilo que cada vez logra más acogida, sobre todo entre los jóvenes que forman ‘tienda aparte’ o viven en pareja.

Jorge Despradel, diseñador de interiores, informa que en los últimos días ha visto cómo muchas personas se están dejando envolver por este concepto que, sin lugar a duda deja al descubierto el espíritu de libertad que muchos quieren sentir y poseer. “A mí en lo particular me encanta. No hay formalismo, ni patrones, solo tumbarte en un sofá, por ejemplo, y dejar fluir las buenas energías”, comenta el experto.

No tiene que estar todo en el piso, aunque tampoco es un pecado. Si quieres decirle adiós a las ‘patas’ de todo, hazlo, sugiere Despradel. “Ahora bien, si quieres mantener el equilibrio, pues solo tienes que tumbar uno o dos elementos”, explica.

Para el decorador la armonía de los espacios solo se logra cuando lucen con el estilo que se quiere, sin imposición. Si la persona vive sola y lo quiere todo en el piso, ¡adelante! Si residen otros miembros de la familia, pues se busca el equilibrio: “¡Y complacidos todos!

Fusión. Desde el punto de vista de Silvia Arias, decoradora, no solo los muebles, las sillas y mesas pueden irse al piso. Los adornos también. “Vemos que ahora hay jarrones que antes poníamos en una mesita, y que ahora perfectamente ponemos en el suelo y lucen espectaculares. Yo misma estoy enamorada de este estilo porque da libertad, quita formalidad, hace sentir bien a quien nos visita y a nosotros como anfitriones”, dice Arias, tras sugerir apostar a esta tendencia.