Aniversario de Primicias

Xiomarita Péprez

El periódico Primicias cumplió su 24 aniversario de fundado y estuve presente dándole apoyo a su director Álex Jiménez, ese colega que no para de trabajar. Cuánta perseverancia Dios mío. Recuerdo que ese tabloide vio la luz pública luego del cierre del periódico El Sol, en el que cubría sociales y turismo y publicaba mi columna Vivencias, la que luego pasó a formar parte de Primicias en sus inicios. Álex fue editor económico, asistente del director y director ejecutivo del periódico El sol especialista en economía, área que domina al dedillo y que ha puesto en práctica en programas de televisión. Admiro a Álex, porque le ha ido muy bien en todos sus proyectos incluyendo, además, su proyecto familiar, en el que también se ha consagrado. Su esposa, Wanda Polanco, lo ha acompañado en su recorrido por su vida profesional dándole mucho apoyo, han criados sus dos preciosos hijos con valores, ya graduados, con nietos, lo que hace esta bella relación más compacta. Álex no es una persona conflictiva, es amigable, siempre tiene palabras de elogios para sus amistades; las juntaderas con colegas o compueblanos esperanceños es una rutina, cuando no están en una plaza comercial aparecen en otra, con sus tertulias temáticas. Siempre activo en las redes, y como gente de pueblo se mantiene supervisando en el patio de su hogar los víveres y vegetales que ha sembrado para luego ‘decosecharlos’. Es buen anfitrión, acudí a la cita y no me conformé con ir sola para acompañarlo, sino que invité a Wanda Ramírez y a Miguelina Santos para que fueran testigos en el Piano Bar del Club Arroyo Hondo de una noche sonera y merenguera, amenizada por los Hermanos Heredia y de vez en cuando la voz del presidente del Club, José Fernández (Pappy) interpretando merengues tradicionales. Qué bueno tener un presidente clubista atento y festivo como Pappy. Álex, no te puedes quejar, tienes mucha gente que te quiere, que te valora, que te respeta, porque has sabido cultivar tus amistades en el tiempo y en el espacio. ¡Que Primicias siga creciendo, que siga aportando ¡y que yo lo vea!