Jarabacoa y su nueva opción

Sabrina Brugal

sabrinabrugal@hotmail.com

Buen día para todos mis queridos lectores. Durante el fin de semana tuvimos una apretada agenda, pues cada vez más República Dominicana demuestra que se fortalece en cuanto a turismo se refiere. Ya no es asunto de zonas estratégicas para visitar. Cualquier lugar de nuestro país es idóneo para pasar unos días de pleno disfrute. Jarabacoa, por ejemplo, es un sitio hermoso al que no me canso de visitar. Recientemente nuestro equipo de trabajo estuvo por allí visitando el nuevo hotel Carmen By Hostales de Montaña, el cual fue presentado recientemente por la firma Hostales de Montaña FJ.

Estando allí conversamos con los ejecutivos del proyecto que cuenta con 16 cabañas de montaña, con 24 habitaciones en total y que funciona bajo la modalidad de hotel ‘boutique’.

Nos sorprendió ver cómo con tan poco tiempo de inaugurado, la acogida ha sido extraordinaria. Y no es para menos, es que el hotel está en el área perimetral de Jarabacoa Country Club, en la ribera del río Yaque del Norte, lo cual les permite a los turistas tener acceso al disfrute de la belleza natural que posee este pueblo tan hermoso. Restaurante gurmé, piscina, área infantil, tenis, discoteca, juegos de mesa, cine, ‘rafting’, cabalgatas, senderismo y alpinismo, entre otras actividades pueden realizarse en el lugar. No pudimos resistirnos a su propuesta gastronómica y nuestro equipo se interesó en conocer más sobre ella entrevistando a quienes preparan sus delicias. De verdad que fue una experiencia fenomenal. Hasta la próxima si Dios quiere. Chao.