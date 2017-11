Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

La noche que lo conocí me dio un susto de muerte. Estaba esperando el cambio del semáforo cuando alguien golpeó, con los nudillos, el cristal. Me habían asaltado y lancé un grito, supuse que se repetía el mal rato. Pero era un niño que, sin inmutarse, más bien con una sonrisa divertida, me pidió dinero. Luego, otra noche, y otra más y otra más, volví a encontrármelo en el mismo lugar. Ha crecido parado bajo el semáforo, con la mano extendida hacia las ventanillas de los autos. Ya me llama amiga y se le ilumina la cara cuando identifica mi vehículo.

Un día, me pidió que confirmara ante otro pedigüeño que somos amigos, lo hice. Cuando nos conocimos era un niñito de algunos 8 o nueve años, que usaba zapatos y ropa limpia. Pensé que se le escapaba a los padres para mendigar y le pregunté si asistía a la escuela, respondió que sí, que juntaba dinero para comprarse unos zapatos.

Pero luce cada vez más descuidado. Un día, quise saber por qué su ropa estaba tan sucia, no me respondió. Otra vez, le sugerí que se fuera a su casa, tampoco me respondió. Creo que pensaría que soy una tarada, es que, aún no entendía que vive en la calle. Tenía la ilusión falsa de que cuenta con familia.

El viernes regresaba de un concierto, pasada la una de la mañana. Lo vi junto a un grupo de menores y adultos harapientos, que daban miedo. Como siempre, me saludó con la mano y quiso acercarse pero, esta vez, no me detuve, lo saludé sin parar porque me pareció peligroso.

Me fui a dormir pensando, por primera vez en todos estos años, que ese muchachito, vive en la calle. Y, cuando salí en la mañana, lo encontré en el mismo lugar que la madrugada anterior, con la ropa muy sucia y los ojos rojos. Todavía ilusa, le reproché porque amaneció en la calle, entonces, respondió que la Policía los metió presos a todos. “Llegó la camioneta y nos llevó”. Lo dijo sin rencor, como cuando hablas de que tus padres llegaron y apagaron la televisión.

De cerca y de día me di cuenta que ya se le dañaron los dientes. Está solo, preso de la desigualdad, de los vacíos de un Estado lleno de niños como él que no les brinda una salida. Sigue preso pero de la irresponsabilidad o la tragedia de sus padres y de la indiferencia de quienes lo vemos y le damos limosna, mientras lo dejamos pudrirse por dentro y por fuera, en vida.

En esa esquina, por la que paso para llegar a casa, se está forjando un criminal ante la indolencia de una sociedad que no ve en ese niño al prójimo. No nos duele tanto dolor expuesto frente a nuestras narices y preferimos, como yo, adornarlo, ignorarlo, olvidarlo. Reconozco, con tristeza, que no debe estar lejos el día en que mi amigo golpee una ventanilla y, en lugar de una sonrisa, muestre una pistola o un cuchillo y lo que yo temí, la noche que lo conocí, se convierte en un hecho. Claro, llegado el momento, muchos aplaudirán si la Policía, en lugar de meterlo preso por una noche, lo mata.