Filosofía, amor por la sabiduría

En griego antiguo la expresión filosofía significa “amor por la sabiduría”. La filosofía es una ciencia cuyo fin es el estudio racional y completo de todo lo que existe en su conjunto desde el punto de vista analítico, crítico y reflexivo. Para su análisis esta se apoya en los métodos inductivo y deductivo. La invención del término “filosofía” se le atribuye al pensador y matemático griego Pitágoras de Samos, hacia el año 530 antes de Cristo.

La historia de la filosofía occidental comprende siete etapas: presocrática, período de la filosofía griega que inicia con Tales de Mileto en el siglo VII a. C.; griega, denominada filosofía clásica o antigua que surge en el siglo VI a. C.; helenística, es el nombre dado a la doctrina filosófica desarrollada por los seguidores de Platón a partir del siglo I a. C.; medieval, aparece en Europa y Oriente Medio en el siglo V; renacentista, se desarrolló en Europa a partir del siglo XIV y fue de carácter humanista.

La etapa moderna de la filosofía comienza con el Renacimiento, teniendo como principal exponente al filósofo, matemático y físico francés René Descartes, considerado el padre de esta filosofía, cuyo genio lo condujo a la creación de una nueva ciencia matemática llamada geometría analítica; la contemporánea, es aquella filosofía que se desarrolla en la época actual de la historia de la filosofía occidental, la cual supone una ruptura conceptual con la filosofía moderna derivada de la crisis de los valores.

En la actualidad, las ramas centrales de la filosofía la constituyen: la metafísica, que se ocupa de investigar la naturaleza, estructura y principios fundamentales de la realidad; la gnoseología, que estudia el origen, la naturaleza y los límites del conocimiento; la lógica, que analiza los principios de la inferencia válida; la ética, que abarca el examen de la moral, la virtud, el deber, la felicidad y el buen vivir; la estética, que tiene por objeto el estudio de la belleza.