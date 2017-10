Educación y prevención deben ir de la mano

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo

La prevención temprana es una clave vital para poder descubrir y atacar cualquier enfermedad a tiempo, en el caso del cáncer de mama prever a tiempo podría salvar la vida del paciente. Del mismo modo, la educación relacionada a la prevención del cáncer es esencial para lograr que disminuyan las cifras de incidencias (casos nuevos en la sociedad) y mortalidad de pacientes que sufren la enfermedad.

Así lo explicó Elmer Huerta, médico oncólogo, director y fundador del Preventorio del Cáncer en el instituto de Cáncer del MedStar Washington Hospital Center, el experto destacó que dentro de los principales retos que debe enfrentar República Dominicana y muchos países se destaca la creación que denomina como un Plan nacional de control del cáncer. Esto sería una hoja de ruta para identificar por dónde exactamente se debe atacar este mal y cuáles medidas se deberían llevar acabo.

Dentro de este plan se resalta un elemento de gran importancia llamado el registro nacional del cáncer, lo que sería un conteo de los casos de cáncer que se producen en el país o regiones, cuáles son los más comunes, cuántos nuevos casos van apareciendo y quiénes son los más afectados.

Añade que muchas sociedades creen y perciben el cáncer como una “yerba mala” que crece en una persona o familia y debe ser cortada. Sin embargo, el cáncer es una enfermedad de la sociedad y salud pública que tiene raíces en la educación, acceso y los medios de comunicación, indica Huerta.

“Si yo no reconozco que la educación del público es vital, pues no voy a poder luchar contra la enfermedad. Se necesita que la sociedad piense en ver al cáncer como un problema de salud pública, no como una enfermedad”.

Expone que muchas personas no acuden al médico por miedo, porque no tienen descendientes con esta enfermedad o porque simplemente creen estar “sanos”, pero solo el 15 % de los casos tienen historial familiar.

RECOMENDACIONES DEL EXPERTO

Entre las sugerencias para todos en general, está:

. Comer saludablemente, equivale a ingerir comida fresca hecha en casa y evitar lo que son los alimentos procesados y las bebidas azucaradas

. Hacer ejercicios todos los días, 30 minutos de actividad. No fumar ni dejar que personas alrededor lo hagan

. Sabiendo que el cáncer es silencioso asistir a un medico mínimo una vez por año para pedirle un examen general.

MOTIVO DE VISITA

El especialista estuvo presente en el país como invitado del Despacho de la Primera Dama, en su campaña “Defiéndete sin temor del cáncer de mama” del Programa de Mujeres Saludables.

CHARLAS IMPARTIDAS

Elmer Huerta impartió “De las tinieblas a la luz” conferencia magistral dedicada a la prevención del cáncer de mama. Mientras que en el Programa de primera jornada de detención temprana del cáncer de mama octubre 2017, el experto brindó la charla “Dos monedas en prevención del cáncer en Washington, D.C.”.

En esta última expuso su experiencia y comparó cómo personas, en su gran mayoría latinos, van a chequearse sin ningún tipo de enfermedad, solo por prevención y pagan porque han entendido la importancia de ir al médico a través de los mensajes que reciben en radio y televisión en los programas de Huerta. Al contrario de personas que tienen la oportunidad y facilidad de consultarse pero no acuden por mitos o por simplemente no sacar tiempo. En ocasiones cuando deciden ir, ya es demasiado tarde y la enfermedad está muy avanzada.