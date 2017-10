Mejor es que...

Ingrid Mora Medina

Es mejor que el necio no adquiera riquezas; a menos que primero adquiera educación y sensatez. Mejor que los orgullosos no adquieran poder; a menos que antes aprendan a ser humildes. Mejor que la mujer se sienta fea; a menos que aprenda que la belleza más importante es la interior. Mejor que los hombres soeces y mal educados, no hagan uso de los medios de comunicación, que hablen y que nadie los escuche; a menos que adquieran dominio propio y cordura.

Cuando despreciamos lo más importante e insistimos en presumir, queriendo aparentar ser alguien sin antes cultivar nuestro interior, nos hacemos necios e indeseable, haciendo ruido con lo que de otra manera podría ser un agradable y sonido.