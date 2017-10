Transformación a través del arte de Chi Kung

Rosanna Herrera

Especial para LD

Santo Domingo

El arte interno milenario chino, denominado Chi Kung Shaolin ha transformado la vida de muchos. La de Margarita Herdocia Mantica e Ismael Cala también ha obtenido sus beneficios. La Ceo de Acrópolis Center cuenta que por su experiencia con esta práctica ella ha aprendido a ser y a hacer felices a los demás. Esta filosofía de vida que descubrió a sus 40 años se volvió luego su cultura corporativa, la que introdujo en sus empresas, logrando convertirlas en más exitosas, rentables y felices.

Herdocia Mantica coincide en la práctica de esta filosofía con Cala; incluso tienen el mismo guía espiritual, Sifu Rama, con quien aprenden en La Montaña Azul. Ambos comparten el querer vivir una vida congruente con los valores alineados en los distintos ámbitos de sus vidas.

De Cala, Herdocia dice que es una gran persona, un instrumento del bien y de la felicidad. “Estoy segura de que parte de su fortaleza, le viene de esa conexión con el ser interior que trae el practicar Chi Kung”, resalta.

Para Cala, la visita a La Montaña Azul significa dejar atrás el bullicio de la ciudad, la contaminación de la mente y espíritu, para así reconectarse con lo esencial de la naturaleza, encontrar el propósito de la vida y la esencia del ser, soltar y dejar ir. “Yo siempre invito que vayan, conozcan este paraíso. Hacemos un evento allí dos veces al año, en marzo y en septiembre, donde participo, junto a los maestros Sifu Rama y Sifu Simón, y ellos tienen eventos todo el resto del año”, relató el comunicador.

Herdocia Mantica cree firmemente que Dios vive en todos los seres vivientes, por ello asume el compromiso de vida de respetar a todos los seres humanos. De hecho, está segura de que la humanidad tiene la capacidad de darle de comer a todos los seres humanos y, a la vez, respetar el medio ambiente.

La inversionista internacional está tan identificada que ha creado la Fundación Ubuntu, como una manera de utilizar su bienestar económico para ayudar a los demás. Ubuntu significa: ‘Yo soy porque tú eres; yo no puedo ser feliz, si tú estás triste; no puedo estar saciado, si tú tienes hambre; daré amor siempre. Llena tu corazón de amor, para que en él no haya cabida para sentimientos negativos”.

Cuenta que en la búsqueda de sentimientos positivos, acude a La Montaña Azul regularmente de tres a cuatro veces por año. Practica Chi Kung diario: al amanecer cuando sale el sol y a veces al anochecer, cuando el sol se oculta. “A mediados del 2015 hice una semana de silencio, soledad y ayuno en esa montaña, una experiencia transformadora en mi vida. Me di cuenta de que el mundo interior, el silencio, la conexión profunda con Dios, es bella. Y con esos ojos conectados con ese interior, uno puede ver hacia fuera y ver más fácilmente la belleza de la creación del Señor”, manifestó tras invitar a los dominicanos a vivir este tipo de experiencia que es para toda la vida.