Dan Brown y su "Origen", líder incontestable de los libros más vendidos

EFE

Madrid

La nueva entrega de las aventuras del profesor Robert Langdon y ambientada en España, "Origen", lleva esta semana al estadounidense Dan Brown al número uno casi unánime en las listas de libros más vendidos.

La única excepción es Francia, donde la última aventura de los galos Asterix y Obelix, esta vez en Italia, se alza a lo más alto.

Alemania

1.- "Origin" - Dan Brown (Bastei Lübbe)

2.- "Die Hauptstadt" - Robert Menasse (Suhrkamp)

3.- "Tyll" - Daniel Kehlmann (Rowohlt)

4.- "Das Fundament der Ewigkeit" - Ken Follet (Bastei Lübbe)

No ficción:

1.- "Das geheime Netzwerk der Natur" - Peter Wohlleben (Ludwig)

2.- "Nächste Ausfahrt Zukunft" - Ranga Yogeshwar (Kiepenheuer & Witsch)

3.- "Über den Anstand in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wir miteinander umgehen" - Axel Hacke (Kunstmann)

4.- "Die Kunst des guten Leben" - Rolf Dobelli (Piper).

Fuente: Der Spiegel

Argentina

Ficción:

1.- "Origen" - Dam Brown (Planeta)

2.- "Mas allá del invierno" - Isabel Allende (Sudamericana)

3.- "Sí" - Viviana Rivero (Emece)

4.- "Nacida bajo el fuego de Aries" - Florencia Bonelli (Alfaguara)

No ficción:

1.- "La vida por la patria" - Felipe Pigna (Planeta)

2.- "Emoción y sentimientos" - Daniel López Rosetti (Planeta)

3.- "Nutrición Holística" -Florencia Dafne Raele (Planeta)

4.- "El libro de las relaciones" - Mia Astral (Planeta)

Fuente: tematika.com / Yenny-El Ateneo

Brasil

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Arqueiro)

2.- "It-At Coisa" - Stephen King (Suma de Letras)

3.- "Outros jeitos de usar a boca" - Rupi Kaur (Planeta)

4.- "O Homem Mais Inteligente da História" - Augusto Cury (Sextante)

No ficción:

1.- "Sapiens - Uma Breve História da Humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

2.- "Homo Deus" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

3.- "O Diário de Anne Frank" - Otto H. Frank y Mirjam Pressler (Record)

4.- "Na Minha Pele" - Lázaro Ramos (Objetiva)

Fuente: revista Veja

Colombia

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "El gigante enterrado" - Kazuo Ishiguro (Grupo Penta)

3.- "Una columna de fuego" - Ken Follet (Penguin Random)

4.- "Escrito en el agua" - Paula Hawkins (Planeta)

No ficción:

1.- "Soy una mujer holística" - María José Flaqué (Penguin Random)

2.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favili (Planeta)

3.- "Cosas que piensas cuando te muerdes las uñas" - Amalia Andrade (Planeta)

4.- "El séptimo círculo del infierno" - Santiago Posteguillo (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

España

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "Eva (Falcó 2)" - Arturo Pérez Reverte (Alfaguara)

3.- "Historias de un náufrago hipocondríaco" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Espasa)

4.- "Patria" -Fernando Aramburu (Tusquets Editores)

No ficción:

1.- "En defensa de España: Desmontando mitos y leyendas negras" - Stanley G. Payne (Espasa Libros)

2.- "La voz de tu alma" - Laín García Calvo (Autor-Editor)

3.- "Sangre, sudor y paz: la Guardia Civil contra ETA" - Lorenzo Silva, Manuel Sánchez, Gonzalo Araluce (Península)

4.- "Autobiografía de un yogui" - Paramahansa Yogananda (Self Realization Fellowship)

Estados Unidos

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (DoubleDay)

2.- "Deep Freeze" - John Sanford (G. P. Putnam's Sons)

3.- "Before We Were Yours" - Lisa Wingate (Ballantine Books)

4.- "The Book of Dust" - Philip Pullman (Knopf Books for Young Readers)

No ficción:

1.- "Leonardo da Vinci" - Walter Isaacson (Simon & Schuster)

2.- "The Wisdom of Sundays" - Oprah Winfrey (Flatiron Books)

3.- "The Subtle Art of not Giving a F.ck" - Mark Manson (HarperOne)

4.- "Capital Gaines" - Chip Gaines (Thomas Nelson)

Fuente: Amazon

Francia

Ficción:

1.- "Astérix et la Transitalique" - Jean-Yves Ferri y Didier Conrad (Albert René)

2.- "Origine" - Dan Brown (Lattes)

3.- "Intimidation" - Harlan Coben (Pocket)

4.- "Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une" - Raphaëlle Giordano (Pocket)

No ficción:

1.- "Le prince de Cochinchine" - Jean-François Parot (Lattès)

2.- "Le pouvoir du moment présent; guide d'éveil spirituel" - Eckhart Tolle (J'ai Lu)

3.- "Homo deus; une breve histoire de l'avenir" - Yuval Noah Harari (Albin Michel)

4.- "Jeremstar; ma biographie officielle" - Jérémy Gisclon (Hugo)

Fuente: Edistat

Italia

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Mondadori)

2.- "Le tre del mattino" - Gianrico Carofiglio (Einaudi)

3.- "La colonna di fuoco" - Ken Follett (Mondadori).

4.- "Negli occhi di chi guarda" - Marco Malvaldi (Sellerio)

No ficción:

1.- "Bacio feroce" - Roberto Saviano (Feltrinelli)

2.- "Che Guevara cinquant'anni dopo" - Bruno Manfellotto (L'Espresso)

3.- "Sono puri i loro sogni" - Matteo Bussola (Einaudi)

4.- "Metti via quel cellulare. Un papà. Due figli. Una rivoluzione" - Aldo Cazzullo (Mondadori)

Fuente: La Feltrinelli.

México

Ficción:

1.- "Origen" - Dan Brown (Planeta)

2.- "El Principito" - Antoine de Saint-Exupéry (Emece)

3.- "It (Eso)" - Stephen King (DeBolsillo)

4.- "Una columna de fuego" - Ken Follett (Plaza y Janes)

No ficción:

1.- "Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes" - Elena Favilli (Planeta)

2.- "Véndele a la mente, no a la gente" - Jurgen Klaric (Paidos)

3.- "Uno siempre cambia al amor de su vida (Por otro amor o por otra vida)" - Amalia Andrade Arango (Planeta)

4.- "La magia del orden" - Marie Kondo (Aguilar)

Fuente: Librería Gandhi

Portugal

Ficción:

1.- "Origem" - Dan Brown (Bertrand Editora)

2.- "Astérix e a Transitálica" - Jean-Yves Ferri (Edições Asa)

3.- "O Regresso da Primavera" - Sveva Casati Modignani (Porto Editora)

4.- "Sinal de Vida" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva)

No ficción:

1.- "Autocontrolo" - Augusto Cury (Pergaminho)

2.- "Pequeno Caminho das Grandes Perguntas" - José Tolentino Mendonça (Quetzal Editores)

3.- "O Caminho Imperfeito" - José Luís Peixoto (Quetzal Editores)

4.- "A Revolução do Algoritmo Mestre" - Pedro Domingos (Manuscrito Editora)

Fuente: Librería Bertrand

Reino Unido

Ficción:

1.- "Origin" - Dan Brown (Bantam Press)

2.- "Munich" - Robert Harris (Hutchinson)

3.- "A Column of Fire" - Ken Follett (Macmillan)

4.- "Damaged" - Martina Cole (Headline)

No ficción:

1.- "Me. You. A Diary" - Dawn French (M Joseph)

2.- "Only Fools and Stories" - David Jason (Century)

3.- "How to Be Champion" - Sarah Millican (Trapeze)

4.- "Recovery" - Russell Brand (Bluebird)

Fuente: "The Sunday Times".