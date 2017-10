Ser pobre no fue limitante para joven dominicana convertirse en una modelo de grandes pasarelas

Águeda Solano

Santo Domingo

Lineisy Montero es una joven dominicana que nació en barrio marginado, con baja calidad de vida. Sufría "bullying" constantemente por su pelo y color de piel.

Durante su infancia nunca pensó que llegaría a ser modelo, hasta que un día que visitaba Iguana Park con su familia conoció a Edwin Agramonte, un cazador de talento del mundo de la moda, quien la invitó a trabajar con él, sin embargo, la en ese entonces adolescente, se negó. Decía que no quería ser modelo.

Fue a los 18 años cuando incursionó en el modelaje con la asesoría de Sandro Guzmán.

Lineisy cuenta que no se sentía capaz de lograro. Recuerda que un día estaba ensayando y no le salía,”me tiré en un escalón y le dije a mi mamá: No ma, mira llama a Sandro y dile que muchas gracias por la oportunidad, pero yo no creo que el modelaje sea lo mío”. En momentos ella pensaba que las otras chicas eran más hermosas que ellas, peroeso no la detuvo, nunca se rindió.

Dice que algo que nunca quiere perder es la humildad y carisma que la caracteriza, “Una de las cosas que le pedí a Dios fue que si Él creía que en esta área yo lo voy a hacer bien yo lo acepto, pero una de las cosas que yo quiero es que esto cambie mi forma de ser”.

Su motivación es sacar adelante a su familia, “Cada vez que veo las cosas difíciles recuerdo que mi mamá tiene una casa, y ese era uno de mis objetivos. Se siente muy bien”.

Aprendió a usar tacones en tres meses, superó sus miedos y siguió preparándose. Firmó contrato con Next Models y se mudó a Paris, hoy en día es una de las modelos más prestigiosa del mundo.

Ha participado en pasarelas de Prada, Dolce & Gabbana, Oscar de la Renta, Chanel y muchas más.

Dice que su más grande cualidad es estar siempre feliz, y sobre todo crecer y vivir el momento.

“Nunca dejes que te digan que no puedes hacerlo, simplemente cree en ti”, culmina en un vídeo publicado en la redes sociales en la página Ok Chicas Blog.