Los viejos álbumes

MARÍA CRISTINA DE CARÍAS

mariacristinaguizadocarias@hotmail.com

Fue una semana tranquila, Emma sin tener nada jugoso qué comentar, se dedicó a limpiar las gavetas de los módulos de la cocina. La vi sacando trastos viejos que nunca usamos y hacer una pila con estos. Más adelante se tomó la molestia de preguntarme si los podía botar, por tomarle el pelo le dije que me los mostrara uno por uno para ver si podían rendir algún servicio, se resignó a deshacer la pila y enseñarme los trastos. Le recomendé que se los regalara a alguien, en lugar de tirarlos a la basura, eso le gustó y salió a la calle a acechar a su amigo el platanero, por considerarlo ideal para repartir todo lo descartado de la cocina. Naturalmente, que esto sirvió para un palique que le permitió enterarse de las últimas noticias. La semana se deslizó sin nada de particular, sosa y aburrida. Yo le dije que me parecía magnífico un compás entre tanto escándalo y chisme, a lo que ella estuvo de acuerdo. Así que mi cocinera color chocolate la emprendió con el mueble de la sala, en donde guardo los álbumes y los CD. Como no la sentí en un buen rato, fui a ver en qué andaba, la encontré sentada en un banquito muy entretenida mirando las fotografías de la familia. Alzó la vista y me dijo con los ojos humedecidos que los álbumes tenían que estar afuera a la vista de todos para poder recrearse con estas fotografías que cuentan historias maravillosas.