Lavinia del Villar

lavinia375@hotmail.com

Por primera vez desde que comparto esta columna me siento desmotivada. Tanta información negativa ensucia el pensamiento, acorrala la conciencia, y con su bombardeo, desconsuela, desconecta y satura. La verdad que no sé si escribir sobre el asesinato de Yuniol Ramírez y su maraña; o de Emely y su malvada suegra; o de aquella niña, Karla Massiel, asesinada y mutilada supuestamente para comerciar sus órganos; de la serie de adolescentes asesinadas por novios, parientes o por nadie; de las asquerosas violaciones a niñas de un año y medio, 5 y 8 años, víctimas de familiares; del descaro de los profesionales responsables de la desaparición de Quirinito a quien se lo tragó la tierra, pero vivo; del escándalo acompañado de escarnio y humillación de la clase magisterial supuestamente cobrando sin trabajar; del olvidado caso de OISOE y el suicidio aquel; de los mentados aviones Super Tucanos que engordaron algunos bolsillos; de los involucrados en el caso de Odebrecht que si te vi no me acuerdo, tranquilamente en libertad; ¡ay Dios mío, no hay tinta ni papel para tanto! Esto es solo por mencionar algunos de los casos más sonados, porque los “casitos” que nos afectan a diario producto de la burocracia que se da para obligarnos a pagar impuestos sobre impuestos, pasan desapercibidos y no nos cuesta más que aceptar y callar. Porque fíjese usted, en esta democracia del pueblo para el pueblo, donde reina el absurdo y la falta de lógica, las protestas se las lleva el viento, y la indiferencia de los que no hacen caso, vence por cansancio. Y nosotros, como borregos para el matadero. ¿Combustibles? Los más carosÖ ¿Servicios? Increíbles...

Pero Señor mío, ¿para dónde miro?