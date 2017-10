La Zona Colonial estuvo de moda

Sabrina Brugal

sabrinabrugal@hotmail.com

Buen día mis queridos lectores. Les cuento que, como muchos dominicanos no pude resistirme a visitar la Zona Colonial la semana pasada. El lugar estaba ‘de moda’. Encontrarme con buenos amigos y ver cómo hemos crecido en lo que a montaje se refiere para dar apertura a un espectáculo internacional como lo es DominicanaModa me llenó de satisfacción. Grandes grupos de turistas disfrutando de cada día, de cada pasarela, de cada actividad... fue gratificante. Durante mis visitas a la semana de moda local pude notar el desarrollo que tiene la Zona Colonial en lo que a turismo se refiere. Sin perder su esencia, se desvistió para dejar ver sus más notorios atractivos ante un público exigente de aquí y de allá que se dejó seducir por la experiencia de un lugar que no solo guarda nuestra historia, sino que ‘habla’ de lo que somos como punto turístico. Desde tempranas horas de la mañana los organizadores de esta gran fiesta de la moda desde hace 12 años (Sócrates Mckinney, Mirka Morales y Fidel López) se la jugaban para que todo saliera de punta en blanco. En esta oportunidad el Ayuntamiento del Distrito Nacional, en la persona del alcalde David Collado, se unió a la celebración para aportar a una jornada que, además de incentivar el talento de nuestros diseñadores, está vendiendo el país como destino de moda. Mis felicitaciones a todos los que trabajaron para lograr el objetivo. Hasta la próxima semana si Dios lo permite. Chao.