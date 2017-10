Dice Adelaida que gracias

Alicia Estévez

alicia.estevez@listindiario.com

Quiero creer que esta columna la leen, al menos, cientos de personas porque miles tienen acceso a ella a través de la versión impresa del Listín y de nuestra página web. De manera que cuando hace un par de años escribí aquí sobre la situación de salud que atravesaba el esposo de nuestra compañera de trabajo Adelaida, y la necesidad de ayuda económica urgente que tenía esa familia, centenares de personas, para ser modesta, debieron leerlo. Bueno, solo una respondió al llamado, fue don César Medina.

El periodista, y en ese momento embajador dominicano en Panamá, se interesó por el caso y habló con el presidente Danilo Medina de manera que fuese aprobada una solicitud de ayuda, que ya se había tramitado por gestiones de don Miguel Franjul, el director de Listín Diario. Don César nos dio el último empujón haciendo posible lo imposible, que Adelaida pudiera comprar la prótesis, valorada en casi medio millón de pesos, para colocársela a su esposo, Rafa. Aunque Rafa falleció tras la cirugía, esa viuda, una persona llena de amor y dulzura, recuerda siempre el gesto de don César. Y, la semana pasada, ella vino a hablarme de su pesar por los problemas de salud que él enfrenta. Le dije que, de verdad, de corazón, yo también lo lamento.

Hablamos sobre la generosidad de su gesto y cómo entre tanta gente, que tal vez se consideran buenas persona, y no dudo que lo sean, este hombre, juzgado y señalado, fue quien se conmovió.

Le dije a Adelaida que había considerado escribir una columna sobre don César pero que aún no me había decidido. Ella me pidió que la hiciera y que incluyera aquí su gratitud hacia él, sus plegarias para que se recupere.

Al leer el artículo que mi querida compañera Martha Quéliz, editora de La Vida, escribió sobre la petición de don César para que oremos por él, entendí que yo debía hablar de otro aspecto de este ser humano. Por ejemplo, siendo, con mucha probabilidad, el articulista más leído de este diario, dedicó, en más de una ocasión, su espacio para referirse a mi trabajo sin mostrar el menor signo de mezquindad.

En el caso de Rafa, se permitió ser un instrumento del amor de Dios. Cuando esto ocurre, y somos capaces de mostrar nuestra solidaridad, también, nos convertimos en testigos de cómo nuestro gesto se multiplica y viene de vuelta en el momento en que más lo necesitamos. Es probable, que este sea el momento en que más don César Medina necesite que alguien le recuerde sus actos de nobleza y, como me pidió que lo hiciera Adelaida, le digamos: gracias, don César, muchas gracias. Oramos por usted.