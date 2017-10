Codiciar es como idolatrar

Juan F. Puello Herrera

«Miren: guárdense de toda clase de codicia.

Pues, aunque uno ande sobrado, su vida no depende de sus bienes.» La avaricia se refiere a la aspiración a querer tener más. Un deseo incontenible de dinero que no encuentra donde satisfacerse. Una mala noticia para quien la cultiva, es otra cara de la idolatría que no hace la vida más segura ni colma las aspiraciones profundas, ni lleva a la autentica madurez existencial de la persona.