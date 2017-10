Apoyo a la causa contra el cáncer

Carmenchu Brusíloff

menudocb@yahoo.com

El mes de octubre está dedicado a concienciar en la lucha contra el cáncer. En apoyo a esta causa, en la tienda de calzado Payless tienen, durante todo el mes, brazaletes y zapatos marca Champion, identificados con los colores alusivos a la campaña. El dinero recaudado por su venta es donado a la Liga Dominicana contra el Cáncer.

Además, si adquieres los artículos identificados recibirás un cupón equivalente a 20 por ciento de descuento en tu próxima compra en Payless. ¡Tienes tiempo aún!

Dominicana actúa con Mel Gibson

Hace unos días me enteré de que Didi Costine, joven actriz que actúa en “Daddys Home 2” con Mark Wahlberg, Will Ferrer, Mel Gibson y otros es, por su madre Laura, mitad dominicana. Su nombre: Adriana Costine Ledesma. Lo supe a través de su orgullosa abuela, Sofía de Ledesma, quien me mostró la promoción americana donde aparece su foto entre los artistas de Daddys Home 2. Su primera película fue “The Prince”, donde actuó como hija de Bruce Willis. Imagino que en algún momento vendrá de vacaciones al país y podremos conocer sus impresiones sobre su compartir con actores de tanto relieve.

Canastas por Navidad

El Almacén de Mafalda nos comenta que con motivo de la temporada navideña, que está al doblar de la esquina, ofrecen canastas engalanadas con el contenido que el cliente proponga. Ah… tienen también serigrafías, artesanías, etcétera.

¿Quieres conocer detalles? Escríbele por Whatsapp al 809-383-8802.

Por cierto, ese mismo teléfono es el que nos da Matilde Latuf para las señoras que quieran aprender a jugar ajedrez. Indica que la Casa del Ajedrez ofrece clases particulares y para grupos. También da a conocer que para personas de la tercera edad tienen cursos de redes sociales.

¡Ahí tienes para escoger!

El arbolito, los regalos, la cena, la ropa…

Me encontraba del otro lado del Atlántico cuando La Sirena Churchill recibió, entre luces, música y emoción, la temporada navideña. Y con la celebración mostraba que allí uno puede escoger lo que necesita para celebrarla: el arbolito, los regalos, la cena, la ropa… ¡Habrá que darse una vuelta por allá!