La esencia de la moda

Para tocar este tema consultamos a dos grandes mujeres del mundo de la moda, Mabell Damirón, estilista de moda que se ha caracterizado por su filosofía de trabajar la imagen de adentro hacia fuera, y Melkis Díaz, actual presidenta de la Asociación de Diseñadores Dominicanos, diseñadora de moda y además una amante empedernida de ella.

LO QUE DICEN LAS EXPERTAS...

Empezamos preguntándole a Melkis Díaz su opinión sobre la idea que tienen muchos de que la moda es banal y nos dice que una cosa es ser víctima de la moda y otra es disfrutar de la moda. ‘‘Si nuestro código moral indica que debemos cubrir nuestra desnudez, por qué no hacerlo con algo lindo. El hábito no viste al monje, pero lo distingue’’, expresa Díaz. Por otra parte, Mabell Damirón nos responde ante la misma cuestión: ‘‘Pienso que la influencia que puede tener la moda en una persona dependerá mucho de su personalidad y de lo que esa persona desee proyectar. No olvidemos que la moda es esa industria que idealiza y comercializa prendas que llevan consigo un significado. En esencia y así lo defino, la moda permite proyectar a través de atuendos lo que con palabras no nos atrevemos a decir’’.

LA MODA: ¿UN REFLEJO DEL INTERIOR?

Las tendencias del vestir se llevan por fuera, pero develan lo que hay en lo interno. Damirón afirma que somos un reflejo de lo que llevamos dentro; incluso la esencia de su proyecto profesional y personal, es enseñarles a las personas el valor de cultivar ese tipo de belleza(interna), y cómo las personas pueden complementarla con la belleza exterior a través de la moda. ‘‘El modo en que te vistes revela mucho de tu personalidad, tu estado de ánimo; permitiéndote proyectar lo que deseas. Cuando cuidas de tu apariencia y tu físico, regularmente es porque te sientes segura de ti misma’’, explica Díaz. Definitivamente, no se puede ignorar la conexión que hay entre la moda y lo que pasa dentro de nosotros.

MÁS ALLÁ DE LO QUE VEMOS

Desde el punto de vista de Melkis Díaz, la moda debe ser para cada quien, el reflejo de su estilo y de su personalidad. Ella dice que hay que tener en cuenta, que como lo primero que vemos de una persona es lo externo, el modo en que estés vestido, es en definitiva, una parte importante de la primera impresión que causamos. Y que lo que debería prevalecer es nuestro estilo, más que las propias tendencias.

‘‘La moda es más que tendencias y estilos, es así como la define la gran diseñadora de moda Coco Chanel: “La moda no existe solo en los vestidos. La moda está en el cielo, en la calle; tiene que ver con las ideas, la forma en que vivimos y lo que está sucediendo.” Es por lo que Melkis, como representante de la moda en el país, siempre trata de hacerles ver a las personas un poco más allá de lo que es visible a nuestros ojos, y aprendan a percibir lo querealmente simboliza la moda; apreciar la verdadera esencia de quiénes somos y lo que proyectamos a través del uso de tendencias.

APRENDIENDO A VALORARLA

No todos estamos llamados a que nos guste la moda, cada persona es libre de ser y de gustarle lo que entienda. Pero algo que sí nos aconseja Mabell Damirón, es no cerrarse a la posibilidad de experimentar lo divertido de la moda, y la diversidad de estilos que pueden existir para mejorar nuestro exterior y que nos ayude a sentirnos mejor y más confiado, lograr estar a tono con un estilo vanguardista. Si hacemos una encuesta a las personas que no son muy seguidoras de tendencias vanguardistas en el vestir, encontraremos que una de las razones del porqué de su rechazo es por lo rápido que pasan estas tendencias; una sustituye a la otra en un lapso corto de tiempo, resultando una inestabilidad del que muchos no están dispuestos a pagar. Entorno a ello, Díaz entiende que lo importante ante todo es que te sientas cómodo, y a gusto con lo que vistes y que reflejes tu propio estilo. ‘‘Soy una apasionada de la moda, es minegocio y es algo que disfruto, pero no creo que debemos correr tras cada tendencia que surge, especialmente si no va con nuestra personalidad. Mabell, por su parte, piensa que existen muchas razones por lo que la moda debe ser valorada y es que, la moda permite representar culturas y creencias a través de las diferentes tendencias que se exponen en las grandes pasarelas de la alta costura. La moda incorpora oportunidades de negocios sostenibles; es una industria que aporta al desarrollo económico de los países, a través de plataformas nacionales e internacionales, donde no solo los diseñadores se benefician, sino también los empresarios, productores y comerciantes. Melkis concluye diciéndonos que la moda es un arte que evidencia el sentir y el pensar de las personas; que no teman a experimentar su real esencia, su razón de ser y existir.