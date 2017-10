Santo Domingo

En este editorial les presentamos tres mujeres con estilos diferentes, inspiradas en todas ustedes: Nuestras lectOh!ras. Desde la más sofisticada a la más atrevida, celebrando con cada una por su fidelidad, porque gracias a ustedes hoy festejamos nuestro aniversario no. 22. No importa el estilo que uses, siempre serás nuestra Chica Oh!