Diseñadores dominicanos destacados y emblemáticos

Fraidelania Villar

Santo Domingo

1-Un gran legado. En nuestro país no podemos hablar de moda sin mencionar el legado de Oscar de la Renta, un destacado diseñador que supo representar nuestro país a nivel internacional. De la Renta se caracterizaba por un estilo romántico y glamoroso. Hoy día su industria es dirigida por el director creativo dominicano Fernando García y la coreana Laura Kim.

2-leonel lirio. Este veterano diseñador de modas lleva más de 20 años realizando hermosas creaciones para figuras tanto nacionales, como internacionales. Entre sus colecciones están Donna de la Opera, Luces y Formas, El Circo de la Vida y la más reciente, El jardín de los Secretos, donde trata de conectar y transmitir sus emociones con el público.

3-Sully bonnelly. Estudió arquitectura en la UASD y decidió viajar e ingresar a la Parsons The New School for Design, donde comenzó su carrera como asistente de Oscar de la Renta. Trabajando luego para las casas: Bill Blass y Eli Tahari, después regresó donde De la Renta como director creativo de la Oscar Colletion. Más tarde lanzó la Sully Bonnelly Accents, una colección exclusiva para Home Shopping Network y HSN en español.

4-Magaly Tiburcio. Posee un talento excepcional. Su estilo es un verdadero símbolo clásico del glamour y la feminidad, quien logra sorprendernos con la belleza, la armonía y la estética de sus piezas. Durante su trayectoria ha contribuido con algunos de sus diseños a diversas causas sociales.

5-Keyther Estévez. Además de prepararse en el área de diseño de moda, se ha especializado como diseñador de escaparatismo y joyas; trabajando también para la pantalla chica en canales como: TV Azteca (México). En sus inicios al participar en Dominicana Moda, fue elegido como el mejor diseñador emergente.

6-Jacqueline Then. estudió Administración de Empresas, inclinándose luego por el amor a la moda. En el año 2008 abrió su propio atelier "Jacqueline Then".

7-NELSON TAVÁREZ. En sus inicios decidió viajar hasta Nueva York para estudiar en el Art Institute of New York, llegando a debutar con su primera colección en el Mercedes Benz New York Fashion Week donde se le otorgó el título de Mejor Colección.

8-MaylÉ Vásquez. Luego de estudiar diseño, en 2011 va a Milán, Italia, para cursar una maestría en Gestión de Marca y Comunicaciones en el Instituto Europeo de Diseño, donde tuvo la oportunidad de participar en proyectos de grandes casas de moda, como Diesel y MaxMara.

9-jOSé Jhan. Es una verdadera firma de la moda masculina, quien a lo largo de sus 20 años de trayectoria, ha presentado más de 18 colecciones fuera y dentro de nuestro país. Jhan también cuenta con su propia línea de zapatos para hombres, la cual lanzó con 22 diseños originales.

10-karlos núñez, conocido como el príncipe de la moda masculina. Tuvo en años pasados la oportunidad de cerrar con éxito el Bridgetown Barbados Fashion Week, donde llevó una maravillosa colección masculina, mostrando un paseo por el estilo clásico del hombre de negocios.

11-Arcadio díaz. Este artesano de la moda ha destacado su marca como una de las principales cuando de chacabanas se trata, quien ha establecido su estilo en Venezuela por más de dos décadas.

12-jorge david. En sus inicios solía elaborar trajes para mujeres jóvenes quienes querían lucir elegantes, y a la vez modernas, brindando al público en sus colecciones, una paleta de colores compacta, prueba de ello: es su colección Esplendida.

13-ariel encarnación. Posee más de diez años de experiencia en el mundo de la moda, trabajando de manera independiente, sin embargo, ha laborado con conocidos diseñadores dominicanos tales como: Magaly Tiburcio, Jorge Diep, Angie Polanco, Maylé Vásquez y Luis Domínguez. Su primera colección la llamó "Bonita", la cual presentó en el año 2010. Recientemente sus piezas formaron parte de “Mercadillo RD”.

14-Cristian lagares. Llegó al mundo de la costura con tan solo 16 años y ha establecido su marca por más de 25 años, especializándose sobre todo, en guayaberas. Su hijo José Cristian ha seguido sus pasos, con quien diseña actualmente y ha realizado varios desfiles.

15-Miguel Genao. En sus inicios con solo 22 años de edad, se convirtió en una referencia de la moda dominicana, con preparación en el país y en Argentina. Sus creaciones reflejan un estilo particular e impecable terminación.

16-Tony Boga. Antonio Adames Reyes, conocido como Tony Boga, presentó grandes habilidades para el dibujo desde sus primeros años, por lo que decidió incursionar en el mundo de la moda. Boga conocido por sus guayaberas, nos ha representado en escenarios como el New York Fashion Week.

17-Elisa morató. estudió diseño, decoración de interiores, ilustraciónn de moda y pintura. En sus inicios diseñaba blusas para un centro comercial, comienzo que daría paso a sus más de 30 años de trayectoria. Morató ha participado en numerosos desfiles de moda, realizando también vestuarios para cine, obras de teatro.

18-MoisÉs quesada. Este destacado diseñador que a inicios de año celebró su décima colección junto a L'Oréal, ha sido uno de los pocos que ha podido entrar a la Boutique Il Prato, quien nos ha representado como invitado en La Semana de la Moda de New York y en San Juan Moda, Puerto Rico. Con apariciones en Vogue UK, Elle y más de 40 portales como Business Of Fashion y BuzzFeed.

19-HERNÁN LANDER, radicado en EEUU, ha presentado sus diseños en Model Latina, los cuales han sido utilizados por figuras como Olivia Munn. Lander fue seleccionado como Breakout Designer por la revista Time Out y ha ganado numerosas premiaciones.

20-BELKOLA. Belkis Vásquez, quien ha establecido su marca Belkola, tuvo la oportunidad de trabajar con Oscar de la Renta. Desde sus inicios ha establecido una línea de diseño muy femenina y al mismo tiempo arquitectónica. Amante de los planos seriados y las repeticiones.

21-Jenny polanco es una de las más destacadas de nuestro país, quien con más de 37 años de experiencia, en RD, Puerto Rico, Las Bahamas, París y Nueva York, ha establecido una línea de vanguardia clásica con exquisitos detalles artesanales.

22-Vanessa SolÍs Lanzó su propio sello con tan solo 17 años de edad. Estudió en Milán, Italia y Londres, donde tuvo la oportunidad de diseñar ropa femenina y accesorios, en colaboración con clientes como Burberry y Richard Nicoll.

23-josé durán Trabajó con la diseñadora Dianne Von Furstenberg. En 2008 exhibió su propia línea en New York. Ha mostrado su talento en escenarios como la Semana de la Moda Masculina en París y se caracteriza por desafiar el estilo vanguardista.

24-Rafael Rivero. Desde temprana edad se sentía atraído por el diseño, al ver a su madre confeccionar collares para uso personal. Lo que dio paso a que creara sus propias piezas y más tarde lanzara su primera producción para reinas de belleza.

25-Patricia Martínez. Luego de estudiar en el país, se especializó en Dirección y Gestión de Productos de Moda, en España. El año pasado presentó en Dominicana Moda la colección BEAUTIFUL CRUELTY y este año nos trae Bleach.

26-Oriett Domenech. Descubrió su pasión después de adulta, decidiendo estudiar Diseño de Ilustración y Moda en Altos de Chavón. Trabajó con Oscar de la Renta en New york. En 2009 estuvo en The Fashion Face Award y meses más tarde se fue a estudiar a Italia. Sus diseños lo han usado celebridades como: Paulina Rubio, Kim Kardashian y Amelia Vega.

27-Carlos de moya ha llevado sus colecciones a Panamá, Alaska, Miami y New York. El año pasado lanzó su línea infantil Little Tales by Carlos De Moya y presentó en Dominicana Moda con su colección femenina: Sonero soy.

28-Luis domínguez. Este destacado diseñador después de haber conquistado alfombras y pasarelas, se ha dejado atrapar por la moda para novias. Encajes vuelos y lágrimas han definido los últimos años su carrera. Ha diseñado vestidos para novias famosas como: Vanessa Medina, Kímberly Castillo, Iamdra Fermín, Eva Arias y Ruth Ocumárez. Domínguez celebró sus 15 años en pasarela hace dosmeses, con la elaboración de 15 hermosos diseños.

29-Linandra Javier. Se especializó en indumentaria infantil, llevando sus colecciones a diferentes ediciones de Dominicana Moda. En 2015 inspiró su creación en la inocencia, usando estampados y colores alegres.

30-Dixy Kids. En los diseñadores emergentes encontramos la marca Dixy Kids, integrada por Damaris Martínez, licenciada en la industria textil, quien ha realizado varios desfiles, y a su compañera Xiomara Tavárez, graduada con honores, quien ha participado importantes premiaciones.

31-jusef sánchez. Este destacado diseñador inicia en 2007 luego de estudiar en Miami. Jusef nos representó como talento joven de la moda en Puerto Rico e Israel.

32-Jorge Diep. A sus 16 años se traslada a México con el fin de estudiar diseño, bordado artesanal y pedrería, estableciendo luego su primera tienda de ropa. Su alma no conformista, lo lleva a trabajar a Italia, Roma y España. Siendo en nuestro país, el creador del RD Fashion Week.

33-Angie Polanco. Trabajó en el grupo Pronto Moda de Badalona, España. Ha trabajado en el sector textil para el grupo Inditex, al que pertenecen marcas como Zara, y ha presentado sus colecciones en el New York Fashion Week.

34-BLESS MY FUNK. Para Verónica Modesto, esta marca representa su esencia, donde refleja a la mujer libre y sin paradigmas. Su estilo ha cautivado por sus piezas únicas y su sello especial de belleza y rebeldía. Modesto descubrió que quería desarrollar dicha colección, luego de vivir tres años en Milán, Italia.

35-Salitre Swimwear. Rubanny García representa esta marca de trajes de baño. Durante su trayectoria ha lanzado 10 colecciones, donde incluye hermosas piezas de estilo como: enteros y trikinis.

36-diseñadores emergentes. Mixture es una marca emergente establecida en 2015 por Sarah Gutiérrez, luego Noemí Francisco y Pamela Lora se unen como socias de la misma. El concepto está inspirado en el famoso juego origami, COMECOCOS. Además de estas existen otras marcas emergentes que prometen posicionarse y seguir creciendo como: Le Blanc Studios y Paola Ready to Wear.

37) CAMILA. La creadora de esta marca Alba Luz Díaz, quien tiene 25 años de experiencia en la industria, resalta con Camila la naturalidad de las personas en un sentido más armonioso, con colores que recrean la esencia de la naturaleza.

38) ANNY ABATE. Se especializa en la creación de indumentaria corporativa local e internacional, quien además es amante de la enseñanza y analista de moda.

39) BLUE COUNTRY. Esta marca conformada por un calificado grupo de dominicanos lleva 19 años en el mercado, ofreciendo calidad en todas sus colecciones.

40) Giannina Azar. Su pasión no es casualidad, desde niña ganó muchos premios de pintura. En un principio estudió diseño gráfico publicitario, pero por sus venas corría la moda, estudiando diseño e ilustración. Tiempo después se trasladó a Miami para perfeccionar sus estudios. Su trayectoria ostenta el bagaje de 56 desfiles colectivos, 28 individuales y 21 internacionales. Ha ganado el galardón Diseñador del Año por tres años consecutivos y otros premios como el Platmer. Entre sus colecciones está Tribal, inspirada en la música, la alegría y los colores. En su trabajo se destaca la complejidad manual y artesanal, y el uso de materiales de culturas tribales, como: plumas y flecos. Durante mucho tiempo fue la diseñadora oficial del Miss República Dominicana Universo e inauguró junto a sus hijas, la tienda “dueh”. Giannina ha vestido a figuras como: Yuri, Thalía, Yolandita Monge y Chiquinquirá Delgado.