Veggie, tendencia que crece

Carolina Pichardo

Santo Domingo

La moda de ser veganos ha venido para quedarse, algunas celebridades de Hollywood se han unido a esta tendencia. Entre los más famosos están Miley Cyrus, Ellen DeGeneres, Brad Pitt, Liam Hemsworth y Adele. Pero, ¿en qué consiste ser vegano? El veganismo es una práctica en la cual no se consumen alimentos derivados de animales, esto quiere decir, que una persona vegana se niega rotundamente a comer carne, huevos, leche, queso y miel. Sus dietas están hechas de vegetales, frutas, carbohidratos y mucho líquido. Aunque ser vegano ha estado en boga en los últimos años, es un hábito alimenticio que comenzó en 1944 patentizado por Donald Watson y usualmente va de la mano con las personas que tienen un cuidado especial hacia el medioambiente, los alimentos y la salud.

¿DÓNDE COMER AL ESTILO VEGGIE?

Algo que preocupa a los futuros veggies, es encontrar lugares para comer y recetas para elaborar. Resulta que comer fuera de casa para estas personas puede resultar un poco complicado, aunque el número de locales veganos y vegetarianos se ha duplicado en los últimos años; solo hay que agudizar más la búsqueda. Te invitamos a que hurgues en las diferentes cuentas de Instagram como: @bestofvegan, @bysaber y @mynewroots o portales como: www.veggieboogie.com, para que le abras paso a la creatividad cuando vayas a crear tus platos.

CONSULTA A LOS EXPERTOS

Ser veganos es una tendencia que puede llegar a ser muy saludable, pero lo más importante antes de adaptar este hábito alimenticio, es consultar a un nutriólogo o un especialista para que te oriente sobre las ventajas de entrar al mundo del veganismo.

BENEFICIA LA SALUD Y EL MEDIOAMBIENTE

Existen varias razones por las cuales se vuelven veganos y estas van más allá de que está in. Algunos lo hacen porque aman a los animales y no desean consumirlos de ninguna forma. También para evitar estos productos, ya que provocan un gran daño al medioambiente, y otros se abstienen de consumir carnes y sus derivados para proteger la salud y evitar enfermedades. Según la cadena de televisión BBC, en Reino Unido la comunidad de veganos ha aumentado en un 350 %, y esto se puede traducir en una tendencia un poco peligrosa para la salud, porque el cuerpo humano necesita algunas vitaminas y proteínas que solo se encuentran en las carnes y sus derivados.

DIFERENCIA ENTRE VEGANO Y VEGETARIANO

Quizás te estés preguntando qué tienen de diferencia los vegetarianos y los veganos, y es algo simple: Los primeros no comen carne de animales terrestres, pero sí sus derivados como: el queso, leche, huevos, miel, entre otros. Los veganos son más estrictos, solo comen vegetales o alimentos que no provengan de animales, e incluso dentro del mismo veganismo existe una categoría que solo consume alimentos crudos llamada (crudiveganismo). Que seas vegano no quiere decir que dejarás de disfrutar de deliciosos platillos. Hay un sinnúmero de recetas perfectas como: sandwiches, pizzas y lasañas. Si estás recién iniciado en el mundo del veganismo, aquí te recomendamos algunos libros (búscalos en amazon.com), te ayudarán a orientar tus gustos dentro de esta tendencia.

