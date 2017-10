La Guía del Gourmet: Anímese a un dulcito en Baní

Luisa Feliz

Un bocado de un dulce criollo dominicano es una de las mejores experiencias. República Dominicana tiene postres y dulces tradicionales que realizados con productos locales donde las frutas y el coco son sus protagonistas. Es una delicia comerlos.

A tan solo 45 minutos de la ciudad de Santo Domingo esta Bani, la capital del dulce criollo dominicano donde en cada una de sus paradas puedes encontrar una variedad enorme y para todos los gustos.

Uno de nuestros preferidos es la Dulcería El Húngaro. Cada vez que nos desplazamos a Baní visitamos este lugar. Al llegar se puede dar cuenta como su propietario Enrique Fuhrer ha mantenido el legado que su madre.

En la dulcería hay mesas para los clientes. Sentados ahí, nuestra historia comienza cuando pedimos para degustar un sabroso dulce de Higo relleno de Dulce de Leche.

¡Por Dios! Qué manjar, no hay palabras para describir esa experiencia, no están saturadas de azúcar, sientes que son frescas, con un relleno extraordinario, son tan buenas que las degustamos despacio para no perder ningún sabor.

Entre un bocado y otro, conversamos con Enrique, único hijo de un matrimonio de una dominicana y un húngaro. Muy orgulloso, nos habla de lo famosa que es su receta de Dulce de Leche con Coco tierno.

"Vengo de una familia que nos criaron haciendo dulces y nuestro paladar sabe perfectamente cuando este es delicioso", dice. Pues, procedimos a degustarlo, un dulce excelente que lo podría catalogar como uno de los mejores de la zona.

Nuestra experiencia dulce terminó cuando degusté el Dulce de Leche con Naranja. Con sinceridad, la naranja hecha dulce no es de mi preferencia, pero esta estaba rica y en ningún momento se sintió amarga.

Enrique es muy conversador y simpático, lo último que hizo fue mostrarnos la fábrica donde están produciendo Queso de Hoja con productos de alta calidad.

Ahí nosotros completamos, un Queso de Hoja con unas galletas crujientes es algo bien dominicano y muy delicioso. ¡Qué jugosos son los quesos del húngaro!, y cuanta gente se detiene en la dulcería a solo buscar una libra de esta delicia.

En nuestro ranking le daríamos un 10 a la Dulcería El Húngaro. Nuestras recomendaciones le llevaran a pasar los momentos más sabrosos, llenos de sabores y aromas, que puedas vivir en la Republica Dominicana.