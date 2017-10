Minicasas ecológicas para refugiados llegan a París

EFE

Madrid

La primera minicasa ecológica modular, desmontable, transportable y de diseño hispano francés para la acogida de refugiados podrá empezar a utilizarse, a partir de este lunes en el jardín de una casa particular de París en el marco de programa de acogida "In my Backyard".

Diseñada hace dos años por cuatro arquitectos formados en la Universidad de Alcalá de Henares, junto con la asociación Quatorze, la vivienda ecológica destinada a hospedar solicitantes de asilo será una realidad una vez finalice la instalación de la primera “minicasa”, que actualmente tiene lugar en las afueras de París.

La propuesta de “In my Backyard” (“En mi jardín”) fue ganadora de la primera mención de honor del concurso internacional de arquitectura social “From border to home” (“De la frontera a casa”), que se celebró en Helsinki en febrero del año pasado.

Según ha explicado a EFE uno de los arquitectos precursores de esta iniciativa y fundadores del estudio DAT Pangea, Ricardo Mayor, la vivienda es “una solución a las personas que solicitan asilo durante el periodo que están esperando la respuesta” y pretende favorecer la integración social, frente a la exclusión.

La primera minicasa, desmontable y transportable, estará lista en el jardín de Charlotte y Dominique, dos personas que se han ofrecido a destinar una parte de su parcela a hospedar a refugiados, a través del programa “completamente gratuito” de In my Backyard.

De materiales locales y sostenibles

Los módulos son ecológicos, pues se han producido en talleres “fablab”, que son unidades de producción a escala local, y la estructura se ha servido de maderas locales y sostenibles, como la madera Douglas, “la más utilizada y producida en Francia”, apunta el arquitecto.

El aislamiento se ha conseguido gracias al cartón, un material muy eficiente para este resultado ya que, al estar compuesto por dos capas, con una capa interior ondulada, genera una cámara de aire; “el mayor aislamiento en la construcción“.

Si bien es cierto que la vivienda está diseñada para incorporar paneles solares y sistemas de reciclado de aguas, que pueden reducir hasta un 80% del uso de agua, este experto apunta que, de momento, el presupuesto no alcanza a costear esos sistemas adicionales.

El tamaño de la casa es de 20 metros cuadrados, y abarca un altillo-dormitorio con espacio para una cama doble o dos individuales, un baño con ducha y un espacio de 12 metros cuadrados con cocina americana.

A las familias que pasen a vivir en las minicasas se les hará un seguimiento por parte de organizaciones sociales que trabajan con refugiados y colaboran en esta iniciativa.