La originalidad se impone en DominicanaModa

Claudine Nova

Especial para LISTÍN DIARIO

Santo Domingo

Los egresados de la Escuela de Diseño de Altos de Chavón, Rafael Rivero, Camila, Arcadio Díaz y Jacqueline Then fueron los más destacados del segundo día de desfiles en DominicanaModa 2017.

Con un poco más de organización y puntualidad, se iniciaron los shows de moda a las 10:00 de la mañana en un día que fue intenso y en el que el público se trasladó a la Zona Colonial desafiando los entaponamientos y la falta de parqueos.

El grupo de Chavón hizo un trabajo muy original al crear piezas con materiales reutilizados con el propósito de darles una segunda oportunidad y replantearlos como obras de arte. En la colección “Reshaping the future” trabajaron: Karla Dipuglia, Nabila Elías, Alejandra Espinal, Emely Fanfan, José Argenis García, Rosa Guerrero, Camila Morales, Loraine Mejía, Rosalia Paulino, Franchesca Román, Rossana Tenia, Magaly Tiburcio, María Antonia Valdés y Georgia Vázquez.

Rafael Rivero presentó “Bombay SS 18” en un viaje por la India lleno de elegancia, comodidad y tejidos como el crepe de seda, charmeuse, chifón bordado, organza, flecos en seda y cristales, entre otros materiales tradicionales del diseñador. Sus piezas tienen una paleta de colores suaves y primaverales.

La firma santiaguera Camila, con 31 años en el mercado, continuó con su saga de aciertos en DominicanaModa con una colección que lleva a la mujer por un safari donde utiliza telas verdes, blancas y kaki en tejidos fuertes, de donde sale fascinada y luego se viste en la ciudad con piezas estampadas con los animales que vio en su viaje. Aneury Monegro hizo un gran trabajo en el estilismo interpretando la visión de Alba Luz Abréu.

Luego le siguieron Arcadio Díaz y Cosita Linda, para llevar al público por el trópico, lo autóctono y las playas dominicanas, en un desfile refrescante. Díaz utilizó las chacabanas y las chaquetas para expresar su creatividad y gusto en su desfile.

La marca Cosita Linda presentó una explosión de color en los trajes de baño de una y dos piezas, acompañados de espectaculares salidas de playa.

Desfiles

Sábado 21 de octubre

10:00 a.m.

Jusef Sánchez

11:00 a.m.

José Jhan y Paola Ready to Wear

12:30 p.m.

Linandra Javier, Dixie Kids y Little Tales

3:00 p.m.

Le Blanc y Arnaldo Wear

5:00 p.m.

Blue Country Jeans

8:00 p.m.

Silvia Tcherassi