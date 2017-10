Octubre terrorífico

María Cristina de Carías

mariacristinaguizadocarias@hotmail.com

La amenaza de los ciclones parece diluirse, no en vano las tiendas exhiben ya su mercancía navideña. Esto presagia un período de paz, tranquilidad y felicidad, además de toda la alegría que las festividades conllevan.

Emma opina que esta Navidad prematura no trae nada bueno, porque cuando realmente llegue la temporada navideña estaremos hartos y cansados de todos los adornos y todos los bombillitos. Eso no es justo proclama mi cocinera color chocolate! Los caprichos de los comerciantes no pueden dañarle la Navidad a la gente! Yo estoy de acuerdo con ella y a pesar de que en casa el arbolito se arma el día primero de diciembre, este ambiente de Pascua prematura, me crispa los nervios. Pero estamos en octubre, el mes de las brujas y los relatos terroríficos, la televisión está llena de ellos y la realidad dominicana se pone a la altura con el alevoso asesinato de un abogado, profesor universitario. Para agravar el asunto y ponerle los pelos de punta a la población acusan a la víctima de ser un chantajista, de forma que el asesinato se trasforma en un folletín con todos los ingredientes: denuncia de actos dolosos por parte de la víctima, chantaje, estamentos gubernamentales, pago parcial del chantaje y asesinato posterior. Todo el pueblo está pendiente de este escandaloso crimen, lo demás puede esperar...