Chef alimenta un millón de personas en P.Rico tras huracán María

EFE

Puerto Rico

La organización sin fines de lucro "World Central Kitchen" del cocinero español afincado en Washington José Andrés reveló ayer que ha alimentado en las tres semanas que lleva en Puerto Rico a un millón de personas afectadas por el huracán María.

En dicho período, señala un comunicado, el chef español ha estado trabajando "incansablemente" para establecer una serie de cocinas volantes en toda la isla, con el centro de operaciones en el coliseo de la capital, San Juan.

"Para lograr este hito José Andrés y su red de chefs instalaron 15 cocinas, lograron la colaboración de 500 voluntarios y se asoció con 500 voluntarios y diez camiones de comida para repartir casi 120.000 comidas diarias para personas con necesidades", señaló la nota.

Entre los chefs que colaboraron se encuentran varios puertorriqueños como Jose Enrique (restaurante Jose Enrique), Enrique Piñeiro (Mesa 364), Victor Rosado (Treehouse), Wilo Bennett (Pikayo) y Manolo Martinez (Paellas y algo más).

Los camiones de comida incluyeron el Ocean Deli, High Kitchen, Lemon Submarine, Pisco Labis, El Churry, Yummy Dumplings, Peko Peko, Acai On The Go, The Meatball Company y Dame Un Bite, entre otros.

El cocinero español José Andrés, nombrado una de las "100 Personas Más Influyentes Del Mundo" por la revista Time, se encuentra en Puerto Rico cocinando para los damnificados del huracán María, que devastó la isla caribeña hace más de tres semanas.

La organización ha estado presente en 78 municipios.

Al menos 48 personas han fallecido al paso del huracán María por la isla.