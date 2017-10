RD restablece su turismo

Sabrina Brugal

Buenos días para todos. Espero estén disfrutando de estos días frescos por las lluvias, claro, ojalá no arrecien porque tenemos muchos lugares vulnerables. Hoy quiero compartir con ustedes algo que me llena de orgullo, y es el interés y la entrega de los dominicanos para levantar el árbol caído. Esto lo digo porque luego de recorrer algunos puntos turísticos me he dado cuenta que ni los huracanes detienen la fuerza de voluntad de las personas involucradas en el área para seguir apostando a su desarrollo. A pocos días del paso de Irma y María ya tenemos en forma nuestros atractivos turísticos, listos para recibir a los visitantes que buscan en República Dominicana un espacio para el descanso y el disfrute. Claro, hay temas que les competen a las autoridades, como es el caso de carreteras y puentes que fueron afectados con las aguas de los ciclones. El esfuerzo que se ha hecho para que todo vuelva a la normalidad, de verdad que me alegra bastante porque el turismo es uno de los sectores económicos que más aporta a nuestro desarrollo.

Es importante destacar que todos estamos llamados a cooperar para que éste siga en ascendencia, pues son muchos los dominicanos que viven del turismo. ¡Vamos a poner nuestro granito de arena. Hasta la próxima. Chao.