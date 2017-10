Cuidado con las redes sociales

Xiomarita Péprez

xiomaritabaila@gmail.com

Hay que tener un buen manejo de las redes, para que dejen huellas positivas. Mis redes son educativas, folklóricas y humorísticas. Otros hablan de política y los acepto. Hay personas que para mí merecen mucho respeto hasta que lo veo posando “en cuerpo de camisa”, otras empinando los senos o el trasero, porque parece que si no lo hacen no ganan puntos. Profesionales de la psicología con un vocabulario soez. Chicas haciéndose selfie, con compromisos sentimentales y con hijos que atender, provocando situaciones embarazosas con sus parejas. Se toman fotos fuera del país y no son capaces de documentarlas, sin tomar en cuenta que lo importante no solo es el viaje sino la historia que queda para las personas que la siguen. No critico directamente en las redes, lo que hago es ocultar las publicaciones que no van con mi línea de acción, al igual que muchas personas quizás no toleran lo que coloco y pueden ocultar o sacarme de su página, porque cada ser humano es diferente. Funcionarias, y profesionales de áreas que ameritan de una imagen solemne, como los representantes del ministerio público, policías, militares, psicólogos, orientadores, educadores no deben exponer su cuerpo ni todas las acciones de su diario vivir, pero independientemente de sus funciones, en término general toda persona sin importar su edad, debe tomar en cuenta que cuando se pide un empleo o se intenta “pedir la mano” de una chica o la joven pretende presentar el novio a la familia, lo primero que hacen, tanto el empleador como las familias es buscar el perfil de esas personas en las redes sociales, y muchas veces sucede que se llevan una impresión falsa, todo por el mal manejo que le dan. También, las mismas se han convertido en un referente de tal magnitud que hasta el simple hecho de tomarse fotos con todo el que aparezca puede acarrear serios problemas si esas personas no están en buenos pasos. Otra situación que se está dando es el uso de imágenes ajenas sin el consentimiento de la persona que se grabó o fotografió, violando su privacidad. Ocurre en lugares públicos como en restaurantes, que en algunas mesas se las pasan haciéndose fotos y salen los integrantes de las mesas aledañas, que sin pretenderlo están figureando en una red social. ¿Qué ganan con eso?