No quiero tener hijos

Estefany Rodríguez Vier

estefany.rodriguez@listindiario.com

Santo Domingo

Entre las exigencias sociales especialmente para la mujer se encuentra el formar una familia y por ende procrear niños. Sin embargo, existen casos en los que estas deciden no tenerlos. A primera instancia escuchar a una persona decir que no piensa en tener hijos propios podría ser desconcertante, debido a que en nuestra cultura es una de las principales facetas de toda mujer.

María (nombre ficticio) tiene 23 años, aún es joven para tomar una decisión como esta; no obstante, asegura que tener retoños no está dentro de sus planes. Comenta que no comparte la idea de tener hijos porque sí, lo considera como un acto irresponsable, debido a que demasiados infantes están sufriendo y viviendo en terribles condiciones por las decisiones de sus padres.

No todo el mundo está capacitado para ser padre, se necesita pensar más allá, externa. “Creo que tener hijos es una etapa muy bonita pero es algo que no deseo para mí”.

Esta es una decisión muy personal, ya sea la disposición de una mujer soltera o que se encuentra bajo una relación. Según Alma Portorreal, psicóloga clínica, algunos motivos para decidir esto son: no tener el instinto maternal, preocupaciones por el futuro económico, no querer renunciar a su carrera, trabajo o estilo de vida. Otro caso podría ser que se piense que esto arruinaría su apariencia física.

Externa que generalmente entre los 18 y 40 años la mujer confirma esta decisión, porque mientras más edad tiene la mujer hay más posibilidad de un embarazo de alto riesgo.

Existen mujeres que se dedican y tienen como prioridad su trabajo o profesión. El crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional ocupa el primer lugar en su lista.

Estas personas externan su amor y cariño a niños y niñas cercanos como sobrinos, primos, ahijados o en ocasiones a mascotas. Otros casos, cuando sí se desea tener hijos, pero que no sean propios se elige la opción de adoptar. La experta resalta que con el paso del tiempo pudiese surgir soledad o arrependimiento por no procrear, lo cual sería el resultado negativo de esta decisión.

Agrega que en el ámbito de pareja si la decisión se tomó en consenso no debería haber ningún problema, porque los dos están de acuerdo.

“No debe haber ninguna culpabilidad que afecte la vida emocional ni la sexualidad de la pareja”, afirma.

Portorreal opina que el no querer tener hijos es una decisión muy personal y que no se debe tildar a estas personas como egoístas porque simplemente no siguen la tradición de casarse y tener hijos.

((Métodos

PUNTO DE VISTA MÉDICO

El ginecólogo Alexis Martinez externa que la decisión de no procrear en sentido general no afecta el sistema reproductor femenino en lo absoluto. Sin embargo, algunas mujeres después de la etapa idónea para tener hijos, podrían sufrir de miomas, los cuales producen abundantes sangrados y dolores pélvicos.

“Si ha sido una decisión particular y personal esto no va a provocar ningún daño a su salud. Lo que podría verse afectado con el paso del tiempo, si desea procrear, sería su vida reproductiva”, alega el experto.

Añade que es de suma importancia tener en cuenta el método anticonceptivo que se vaya a utilizar, ya sean los métodos tradicionales como el condón, DIU, la abstinencia sexual o el uso de hormonales. Si se ha elegido el método adecuado junto a su ginecólogo (no automadicarse), no se tendrán complicaciones.