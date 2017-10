Puerto Rico y la escasez de medicamentos

Antonio Selman Geara

antonio_selman@hotmail.com

Las autoridades federales (EUA) y líderes industriales están sumamente preocupados por la escasez de medicamentos e instrumentos médicos que hay en Puerto Rico debido a la devastación ocurrida por el paso de los huracanes Irma y sobre todo, María. En una historia de la portada, el New York Times (10/4,A1, Thomas, Kaplan, Subscription Publication) se informó que oficiales federales, así como también fabricantes de medicamentos y de instrumentos médicos, están muy preocupados acerca de la potencial carencia seguida a la devastación por huracanes a Puerto Rico, ya que es el mayor productor de ambos tipos de productos. El Times informó que hay cerca de 80 plantas en Puerto Rico que elaboran medicamentos e instrumentos, pero que estas industrias enfrentan muchos problemas incluyendo falta de electricidad, transporte y otros. El Department of Health and Human Services y la Federal Emergency Management Agency se reunieron con los líderes para discutir los problemas. El artículo resalta que, al inicio de semana el Comisionado de la FDA Scott Gottlieb dijo al Congreso: “Algunos de estos productos son críticos para los americanos. Una pérdida de acceso tiene consecuencias muy significativas para la salud pública”.