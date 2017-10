¿Cómo enfrento el acoso?

SONIA ROMERO

Pregunta

Soy una joven de 18 años. Me considero con muchos atractivos físicos, con un cuerpo casi perfecto, pero que me ha traído muchos problemas. He tenido que renunciar de tres empleos por la presión que me montan mis jefes, proponiéndome salir con ellos.

Actualmente estudio Derecho. No quiero caer en las redes de uno de estos jefes, pues son unos típicos mujeriegos, pese a que casi siempre están casados. Me siento muy mal porque sé que sólo me ven como un símbolo sexual y eso no me agrada.

Respuesta

Estimada lectora, muchas jovencitas y mujeres de nuestro medio social son víctimas de acoso sexual, que no es más que una expresión de violencia hacia las mujeres por parte de los hombres. En esta manifestación prevalecen los valores machistas.

Puedo analizar que aun siendo tan joven está usted muy madura en sus criterios y por eso no ha caído en las redes que le han tendido sus jefes, aprovechando la posición que creen ellos les da el poder, no sólo por ser hombres, sino también por ser jefes.

Sólo quieren aprovecharse de usted, de su juventud y de su belleza física, para usarla como un vaso desechable.

Es raro que ellos dejen a sus esposas por una empleada. Sólo quieren usarlas para reforzar su autoestima sexual y para luego decir: “Estoy saliendo con tremenda jevaza”.

Es lamentable que usted haya tenido esta amarga experiencia con sus trabajos, pero creo que ha actuado bien; de lo contrario, estuviera usted muy lastimada y sintiéndose con escaso valor.

La próxima vez que le ocurra algo similar debe poner una querella en el Destacamento de Villa Juana, donde hay una oficina para trabajar con las mujeres víctimas de violencia. La ley 24- 97 contempla sanción también para los acosadores. También puede recurrir a un especialista para que la oriente.