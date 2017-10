Cándida Ortega

candidaort@yahoo.com

¡Hola! Buenos días. En esta hermosa mañana te invito a seguir construyendo un futuro cargado de amor y una vida saludable cobijada bajo la luz de la esperanza y un corazón repleto de hermosas melodías, que como dijo Emory Austin, les inviten a cambiar las adversidades por oportunidades. “Defiéndete sin temor del cáncer de mama”, con este llamado para generar mujeres saludables, el Despacho de la Primera Dama inició la campaña de concienciación y prevención del cáncer de mama, con la charla magistral ‘De las tinieblas a la luz’ a cargo de Elmer Huerta, reconocido investigador sobre el cáncer. La sala Carlos Piantini del Teatro Nacional sirvió de escenario a la actividad presidida por Cándida Montilla de Medina, quien inició sus palabras con un llamado a las mujeres a estar alertas para prevenir y derrotar el cáncer de mama, realizándose periódicamente su chequeo preventivo. “Ser diagnosticada con cáncer no marca el fin, sino el inicio de una batalla de la que podemos y debemos salir vencedoras”, comentó ante un auditorio repleto de mujeres y hombres, a quienes invitó a luchar por la vida que es lo más preciado que tenemos y a mantener una actitud positiva, pues si bien no es fácil enfrentar las laceraciones del alma ante esta temible enfermedad, no es menos cierto que el tratamiento adecuado, la aptitud positiva y alegría con que la enfrentemos ayuda a paliar el dolor y las cicatrices espirituales que deja.

“Siento esta lucha como un deber”

Esas palabras de doña Candy tocaron las fibras más profundas de mi corazón, pues hablan mucho de su sensibilidad, nobleza y entrega a las mejores causas, y en este caso al trabajo que junto a un equipo de hombres y mujeres realiza, tanto en los lugares más vulnerables de la capital como en los más apartados rincones del país, a través de su programa Mujeres Saludables, que dirige Nelson Figueroa, consistente en realizar el estudio gratuito que permite detectar el cáncer.

El cáncer afecta toda la familia

El cáncer es una enfermedad de familia, pues aunque la padece uno de sus miembros, el dolor y la angustia que causa afecta a nuestros hijos, esposo, hermanos, madre y amigos. Y precisamente basados a ese amor y unión del núcleo familiar, la Primera Dama nos invita a tomar y crear conciencia de que la atención temprana permite recurrir a tratamientos menos invasivos, al tiempo que eleva considerablemente las posibilidades de sobrevivencia de la mujer diagnosticada. El DPD junto a la Organización Mundial del Cáncer trabaja incansablemente en la estimulación a la sociedad, pero sobre todo a las mujeres a mantenerse alerta y actuar oportunamente para reducir la incidencia de esta enfermedad.